Utbruddet i Nordre Follo: Vil teste personer på nytt

Nordre Follo kommer til å ta kontakt med personer som nettopp har kommet ut av karantene for å be dem avlegge ny test. De har ikke kontroll på mutant-utbruddet.

Saken oppdateres fortløpende.

Mandag bekrefter Nordre Follo at åtte nye personer er bekreftet smittet med den britiske virusvarianten.

Sju av disse tilfellene har direkte knyttet til Langhus bo- og eldresenter. Én har altså ukjent smittevei.

Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold opplyser på pressekonferansen at folk som har vært i karantene, kan bli bedt om å teste seg på nytt.

Kommunen tror smitteutbruddet startet allerede i romjulen.

Kartlegging

– I og med at utbruddet ligger noe tilbake i tid, vil det føre til at noen blir kontaktet om å avlegge en ny test, selv om de nettopp har kommet ut av karantene, sier Johnsen Myhrvold.

Hvor mange som skal testes på nytt, er ikke kjent.

Kommuneoverlegen sier at personer som kan bedt bli bedt testet på nytt, er for en kartlegging, og ikke fordi de er bekymret for at de skal ha blitt syke på noen måte.



Innbyggerne skal testes på ny mellom dag sju og ti, på slutten av karantenetiden. Dette er for å avklare nye eventuelle tilfeller av den engelske covid-mutasjonen.

Nedstenging

Det er innført full nedstenging i 25 kommuner på Østlandet som følge av smitteutbruddet av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo.

Mandag morgen sa ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo til TV 2 at de opplever å ha kontroll over utbruddet ved sykehjemmet.

– Det vi vet per nå, er at vi har 74 smittetilfeller knyttet dette utbruddet, og vi opplever at utbruddet er under kontroll, sa ordføreren.

Opdan understreker at de ikke har kontroll på utbruddet i hele kommunen.

Hun sier også at det nå er bekreftet et utbrudd ved Tussestien barnehage.

– Det er forgreininger ut til andre deler av samfunnet, skoler og barnehager, men vi jobber aktivt med smittesporingen, sier kommuneoverlegen.

Mandag formiddag opplyste kommunen at åtte av de rundt 120 prøvesvarene som FHI har analysert, er den britiske virusvarianten.

Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold sier at det er positivt at de ikke har oppdaget flere av den muterte varianten.