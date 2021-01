- Bolsjunov er politianmeldt etter slag

Den finske TV-kanalen MTV3 skriver at Aleksandr Bolsjunov er politianmeldt. Häme politiavdeling har mottatt en klage fra to ikke-navngitte borgere om søndags hendelse, uttalte kommisjonær for kriminalitet, Martti Hirvonen til kanalen.

Det var på søndagens stafett i Lathi at Bolsjunov slo etter Joni Mäki med staven på oppløpet og deretter skitaklet konkurrenten i målområdet. Russland ble senere diskvalifisert.

Bolsjunov ble stengt inne i spurten, men finnen brøt likevel ingen regler. Mäki ble skadet i hånden etter hendelsen, og skal til røntgen-undersøkelse mandag.

Norge vant stafetten med Pål Golberg, Emil Iversen, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger på laget. Finland ble nummer to, 40,9 sekunder bak. Russlands andrelag tok dermed tredjeplassen, drøyt et minutt bak Norge.

Politiet i Lahti har ikke konkludert om det er grunn til å etterforske hendelsen.