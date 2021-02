Timingen kunne ikke vært bedre da Volvo lanserte sin aller første SUV, XC90, tilbake i 2002. Begynnelsen på millenniet var definitivt de store SUV-enes tid.

Bilen ble da også en knallsuksess fra dag én. Faktisk større enn hva Volvo selv hadde trodd.

Modellen hang med lenge, selv til Volvo å være. Det gikk helt til 2015 før de endelig lanserte oppfølgeren og andre generasjon av familie-SUV-en. Tro mot konseptet, men selvfølgelig i en langt mer moderne og forbedret utgave.

En bil som for alvor og en gang for alle, skulle føre Volvo opp i premium-segmetet. Det er den modellen dette handler om.

Dette må du betale

Også denne er en stor suksess, som har solgt godt her hjemme. Dette til tross for priser som speiler at dette er nettopp en premiumbil.

De som ikke kunne realisere den som ny, har nå gode muligheter på bruktbilmarkedet.

Som nybil starter prisene på over 900.000 kroner. På bruktmarkedet derimot har de billigste nå krøpet godt under 500.000 kroner i pris. Det gjør familie-SUV-en tilgjengelig for langt flere.

Nå kan du få andre generasjon XC90 for under 500.000 på brukbilmarkedet.

Nå er det nesten bare den ladbare hybriden som selges av denne. De første årene ble det i tillegg solgt en del dieselvarianter.

Dette er fortsatt en bil som mange drømmer om, både ny og brukt. Men hva mener de som eier og kjører en slik bil i det daglige? Det har vi funnet ut av. Basert på brukererfaringer fra «Eierne mener" her på Broom. Da med opplysninger om kjøreglede, kvalitet, praktiske løsninger, kostnader og forbruk som mer en 50 XC90-eiere har bidratt med.

Her er noen av eiererfaringene:

Ingen over – ingen ved siden

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Flere av XC90-eierne gir bilen full pott i alle kategorier. Det vil si 10 poeng av 10 mulige.

Fullt så mye blir det ikke fra denne brukeren som kaller seg «Volvofruen». Hun er likevel godt fornøyd og sier blant annet følgende om sin fire år gamle bil:

– Elsker vår Volvo! Ingen over – ingen ved siden! Dyr å kjøpe, men du får det du betaler for.

Hun legger også til at det ikke er den rimeligste bilen å kjøre med og at service / deler har et relativt høyt kostnadsnivå. Poengsummen ender på 9,2 av 10, som er veldig bra!

Se hele anmeldelsen her:

Ikke helt fornøyd ...

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Også denne eieren er godt fornøyd med komforten og kjøreegenskapene dieselbilen byr på. Men det trekkes en del for høyt dieselforbruk og verditap. Dessuten har det vært noen kvalitetsbrister og irriterende feil underveis.

– Tviler på at det blir noen ny XC90, sier vedkommende og ender opp med 6,4 poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her:

Kjøreturen blir ikke lang nok

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Denne eieren har en dieselvariant av XC90, Og mener bilen holder høy klasse og oser av kvalitet. Akkurat slik Volvo selv ønsket det. Ikke overraskende trekkes gode seter fram, sammen med god stereo og god plass.

– Bilturen blir aldri lang nok, skrives videre. Da er man fornøyd!

Et hyggelig dieselforbruk, tross tung bil trekkes også fram. Her blir det 9 hyggelige poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her:

En tragisk bil

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Noen ganger går ting galt. Slik som i dette tilfellet. Her har det vært en del feil underveis og kunden føler seg ikke godt nok ivaretatt. Det trekkes derfor betydelig i kvalitet / driftssikkerhet og for økonomi / forbruk.

– Dette er som å kaste penger, sier kunden som gir bilen sin den laveste poengsummen så langt, med 4,6 av 10.

Men som så ofte før – bildet er nyansert. Både plassen og kjøreegenskapene få god score i denne anmeldelsen.

Se hele anmeldelsen her:

Bli med du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

