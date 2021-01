Han er favoritt til å ta over Chelsea-jobben

Chelsea offentliggjorde mandag at Frank Lampard har fått sparken som Chelsea-manager.

Spillerne skal ha fått beskjed om ikke å komme til treningsfeltet før på ettermiddagen.

– Jeg synes det er veldig tidlig, men for meg er Chelsea den store skuffelsen denne sesongen. Den bråstoppen Chelsea har tatt er verre enn Liverpools, og Liverpool henger fortsatt med. Men Chelsea er i grunn hektet av allerede, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

LINKES: Thomas Tuchel skal ifølge tyske Sky være på vei inn på Stamford Bridge. Foto: Pascal Guyot

Tyske Sky melder at det blir tidligere Dortmund- og Paris Saint-Germain-trener Thomas Tuchel som tar over etter Lampard. Det samme skriver The Atheltic og The Telegraph.

London-klubben har skuffet stort denne sesongen og ligger helt nede på niendeplass, til tross for å ha signert stjerner som Thiago Silva, Ben Chilwell, Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech og Edouard Mendy før sesongen.

– Det rare var at den stoppen kom etter en sabla bra sekvens med kamper. De hadde gått 17 kamper ubeseiret. Så har han prøvd å snakke det ned, men hvis du ser på den troppen så tenker jeg at de har et lag som er bygget for å være med helt i toppen. Han har røret mye med laguttaket og aldri klart å få tak i den beste elleveren. Det har vært altfor mye bytter, sier Thorstvedt.

– Chelsea er kjent for å handle tidlig når det gjelder det å underprestere. Det er ikke en filosofidrevet klubb som skal spille på en bestemt måte. De er bare interessert i pokaler, samme hvordan de kommer, sier Thorstvedt.

Lampard erstattet Maurizio Sarri sommeren 2019 og ledet klubben til fjerdeplass i sin første sesong.

Den pensjonerte midtbanespilleren Lampard har tidligere vært manager i Derby.

Chelsea har fem poeng opp til Liverpool på fjerdeplass.