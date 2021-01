– Bøtta skal hjem til Stavanger den, det er det ikke noe spørsmål om

Under et år etter oppstarten av Oilers e-sport har klubben gjort seg vel bemerket i Counter-Strike. I fjorårets sesong av Telialigaen var det til slutt Apeks som ble for sterke og tok sin fjerde strake tittel som norgesmestere.

En annen som har gjort seg bemerket, spesielt i fjorårets sesong, er 25 åringen Johann «Saasinho» Saasen.

Sammen med laget sitt Bifrost klarte han å overraske de aller fleste ved å ta seg til finalen, der Apeks atter igjen ble for sterke.

Nå har den tidligere Bifrost-kapteinen flyttet til oljebyen og er klar for å ta opp kampen mot Apeks, denne gangen for Oilers og noe han beskriver som en drømmesignering.

- Det er jo en liten guttedrøm om jeg kan si det på den måten. Det er veldig gøy å ha kommet hit, noe jeg håpet på siden jeg så annonseringen første gang, forteller han til TV 2.

Saasen legger ikke skjul på at forventningene er enda høyere og han mener at et sluttspill skal garanteres.

- Forventingene er gull, gull og kun gull, ler han.

Første TV-kamp

I kveld møter de Nordavind Talent i årets første TV-kamp og første runde av Telialigaens vårsesong.

Ådne «sense» Fredriksen sier laget er i god flyt om dagen. Foto: Sindre Stien/Nordavind

Fjorårets sesong endte som en skuffelse for storklubben Nordavind, da de ikke klarte å ta seg til sluttspillet.

Dermed har klubben gjort forandringer i lagoppstillingen, og blant annet er det unge talentet Ådne «sense» Fredriksen flyttet ned til talentsatsingen igjen.

Han forteller til TV 2 at laget har fått god anledning den siste tiden til å trene sammen og har store ambisjoner for årets sesong av Telialigaen,

- Forventningene er veldig bra. Vi har hatt en del gode resultater i det siste og fått trene godt sammen, så jeg vil si forventningene er store, vi forventer å vinne hele greia, sier han.

Fredriksen mener Oilers og 777 er de to lagene som kommer til å gi Nordavind mest konkurranse og er spent på TV-kampen i første runde.

- Jeg tror Oilers, 777 og Apeks er de lagene som vil havne i et sluttspill med oss. Jeg tror Oilers og 777 kan gi oss en skikkelig kamp, men jeg tror faktisk Apeks kommer til å være et av de mest svekka lagene i sluttspillet i år, forteller han.

Johann «Saasinho» Saasen er enige om at 777 kan bli en tøff motstander, men tror ikke det er andre lag som vil klare å gi Oilers trøbbel på veien, ei heller Nordavind.

- Altså, bøtta skal hjem til Stavanger den, det er det ikke noe spørsmål om. Men 777 ser greie ut på papiret, Apeks er jeg litt usikre på i år, så jeg tror det står mellom oss og 777 i år, avslutter han.

Om Nordavind klarer å gi Oilers trøbbel i første runde av Telialigaen ser du på TV 2 Sumo i kveld kl. 20:30.