Slik spres det muterte viruset: – Jeg forstår at folk er bekymret

Den britiske virusmutasjonen B117 har i løpet av kort tid spredd seg til over 50 land.

I Norge er det totalt påvist 82 tilfeller av det muterte viruset. Smitteutbruddet som startet i Norde Follo har ført til full nedstenging og svært inngripende tiltak i en rekke kommuner på Østlandet.

– Det er all grunn til å ta mutasjonen mer alvorlig. Samtidig tror jeg det er viktig å være klar over at dette er helt som forventet, sier virusforsker Gunnveig Grødeland ved UiO.

VAKSINEFORSKER: Grødeland forsker på virus og vaksinasjon ved Universitetet i Oslo. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Oppstår ved en feil

Det er ikke unormalt at et virus muterer og får nye kvaliteter. Professor i medisinsk biologi Ørjan Olsvik sier at det trolig finnes over 12 000 ulike mutasjoner av koronaviruset.

– Et koronavirus er egentlig litt som et datavirus. Når du blir eksponert for viruset, fester det seg til cellene og gir deretter informasjon om hvordan kroppen skal produserer mer virus, sier Ørjan Olsvik.

Når cellene skal lese av denne informasjonen, kan oppstå en feil i kodingen. Dette kalles mutasjoner.

– Når koronaviruset formerer seg og danner nytt virus, blir det av og til gjort små feil og endringer i arvematerialet, sier Olsvik.

IKKE UVANLIG: Olsvik understreker at det ikke er uvanlig at et virus muterer. Foto: Lise Åserud

Det er altså i oss mennesker nye mutasjoner skapes.

Derfor er det mer smittsomt

De fleste mutasjoner er såpass små at det ikke får noen vesentlig effekt på viruset. Men av og til kan viruset få nye egenskaper når det skjer en feil i avlesningen.

Den britiske virusvarianten B117 har mutert 17 ganger før det ble som den er i dag, forklarer Olsvik.

– Ved en av mutasjonene har dette viruset fått forandringer i det såkalte spike-proteinet. Det gjør det lettere for viruset å feste seg til cellene i slimhinnene i nesa og halsen, sier han.

Det betyr at viruset blir mer smittsomt. Selv om man kun blir eksponert for en liten dose av den muterte virusvarianten kan viruset feste seg til cellene og gjøre deg syk.

– Fordi viruset lettere binder seg til cellene våre kreves det mindre virus for å danne en infeksjon i kroppen, forklarer vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

Dramatisk smitteøkning

Den muterte varianten har til nå blitt påvist i over 50 land, ifølge Verdens helseorganisasjon.

– Ettersom denne virusvarianten er mer smittsom vil den raskere spre seg rundt i verden og bli mer dominerende enn andre mutasjoner, sier Olsvik.

I både Danmark og Irland har man sett at smittetallene økte dramatisk som følge av et mutantutbrudd. Kun 16 dager etter at det muterte viruset ble påvist i Irland for første gang, var hele 45 prosent av de nye koronatilfellene denne typen.

Det er likevel vanskelig å slå fast nøyaktig hvor smittsom mutasjonen er.

Britiske forskere mener at virusvarianten er opptil 70 prosent mer smittsom enn det vanlige viruset, men dette kan variere.

– Det er liten tvil om at det smitter mer. Det er kanskje rundt 50 til 70 prosent mer smittsomt, sier Olsvik.

Ikke nok med en meter

Regjeringen har innført inngripende tiltak for å begrense sosial kontakt og hindre spredningen av det muterte viruset.

Ettersom viruset smitter lettere kan det være nødvendig å holde mer enn kun én meter avstand til andre mennesker.

– Jo enklere det er for viruset å trenge inn, jo større avstand vil man potensielt trenge for å hindre smitte, sier Grødeland.

MUNNBIND OG AVSTAND: Det kan bli nødvendig å både bruke munnbind og holde god avstandfor å unngå smitte. Foto: Ole Berg-rusten

Hun understreker likevel at behovet for økt avstand vil variere avhengig av temperatur og lufttrykk.

– På utsatte steder i det offentlige rom blir folk oppfordret til å både holde avstand og bruke munnbind samtidig. Det er nettopp på grunn av den usikkerheten om avstanden er lang nok for om man blir smittet eller ikke, sier Grødeland.

Ikke farligere

Det at mutasjonen er mer smittsom betyr derimot ikke at den er farligere.

– Mange synes det er veldig skummelt å høre om en mutasjon, men det er ikke sånn at det er spesielt problematisk. Det smitter lettere, men det er ikke farligere, sier Olsvik.

Storbritannias statsminister Boris Johnson antydet før helgen at den nye koronavarianten kan være mer dødelig, selv om det foreløpig finnes lite bevis på dette. Flere britiske helseeksperter har reagert på utsagnet.

– Det finnes ingen dokumentasjon på at mutasjonen er mer dødelig slik Boris Johnson sa. Det er ikke vitenskapelig bevist, sier Olsvik.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener at det fortsatt er litt usikkert om mutasjonen er farligere.

– De tiltakene som nå settes i gang, er viktig for å hindre smittespredning. Det vil være viktig dersom det viser seg at varianten er mer farlig, sier hun.

– Ikke vær bekymret

Virusforskerne mener det kan bli utfordrende å slå ned på mutasjonen. Det kan også oppstå nye mutasjoner i tiden fremover.

Det vil derfor være viktig å holde god avstand og slå ned på smitten der det er lokale utbrudd.

– Er det grunn til å være bekymret?

– Selv om denne mutasjonen er svært smittsom er den ikke særlig farligere. Jeg forstår at folk er bekymret, men du får det ikke noe bedre av bekymre deg, sier Olsvik.