Frykter flere drap begått av alvorlig psykisk syke

Politiet og andre samarbeidspartnere rapporterer om en økning i tilfeller av grov vold og trusler utøvet av personer med alvorlige psykiske lidelser.

Gjerningspersonens psykiske sykdom, symptomer på eller mistanke om dette, knyttes til en betydelig andel av anmeldte drap og drapsforsøk de siste fem årene.

Politiet opplyser at de tror det er sannsynlig at flere personer med alvorlige psykiske lidelser enn tidligere vil begå grove voldshandlinger og utgjøre en trussel både mot seg selv og andre i tiden fremover.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet er bekymret.

– Psykiske lidelser i kombinasjon med blant annet rusmisbruk, samlivsproblemer eller arbeidsledighet kan forsterke faren for voldsutøvelse, og det vurderes som mulig at enkelte av de fremtidige voldshandlingene vil få et dødelig utfall, sier Vangen.

Fra 2016-2020 økte antallet psykiatrioppdrag for politiet fra 37.130 til 53.219.

Det har altså vært en stor økning i antall oppdrag som er knyttet til psykiatri og bistand til helsevesenet.

– Volden rammer både tilfeldige personer i det offentlige rom og personer i gjerningspersonens nære omgangskrets. Volden som utøves av personer med alvorlige psykiske lidelser, beskrives som grovere enn tidligere, sier beredskapsdirektøren.