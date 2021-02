Ikke vist på TV – derfor var det ett brev Eli Kari ikke fikk lese inne på gården

Det ble tårevått da deltakerne fikk brev fra sine kjære inne på Farmen kjendis denne uken. For værpresentatør Eli Kari Gjengedal (49) ble det ekstra spesielt.

I snart fire uker har de gjenværende deltakerne på Farmen kjendis klamret seg fast til gårdslivet på Lundereid gård i Kragerø.

Én av dem er værpresentatør Eli Kari Gjengedal (49).

Hun ble svært rørt, da hun ankom Lundereid gård i mai i fjor, da Farmen kjendis-innspillingen foregikk. Gården minnet henne nemlig om hennes egen oppvekst på gården hjemme i Leikanger.

GÅRDSJENTE: Eli Kari Gjengedal satt på mye gårdskunnskap, før hun dro inn på Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Til tross for at Gjengedal hadde mye gårdskunnskap fra før av, fikk hun både tips og råd fra en nær venninne, før hun dro 100 år tilbake i tid.

15 år med vennskap

I nærmere 15 år har Gjengedal hatt et nært vennskap til Lotto-vertinne og tidligere Farmen kjendis-deltaker, Ingeborg Myhre (46).

I 2018 satte damene værvarselet og lottokulene på vent for å konsentrere seg om et nytt prosjekt: Podcast.

I podcasten «Eli Kari og Ingeborg» deler de alt de måtte ha på hjertet. Men siden årets Farmen kjendis-sesong begynte å rulle på TV-skjermen, har damene dedikert podcasten til gårdsprat.

– I podcasten forteller jeg jo min sannhet, slik jeg opplevde det der inne, forteller Gjengedal når TV 2 ringer henne.

Myhre, som selv var med på den aller første sesongen av Farmen kjendis i 2017, var med i fire uker, før hun til slutt tapte tvekampen med vilje og dro hjem. Erfaringene hun gjorde seg delte hun gledelig med Gjengedal, før hun dro inn på Lundereid gård.

– Jeg fikk masse prepping, forteller Gjengedal.

Duftende klær

– Det første Ingeborg sa til meg, var at jeg måtte spraye alle klærne mine med en deilig parfyme. Hver gang jeg tok opp et nytt plagg fra baggen min, luktet det så godt. Det var en liten luksus, flirer Gjengedal.

Hun forklarer at inne på gården vasket deltakerne klærne sin med kaustisk soda, noe som verken ga lukt eller myknet opp arbeidsklærne.

Da hun ble storbonde første uken inne på gården, tok hun frem en parfymert skjorte, og hun lagde et show rundt denne blant de andre deltakerne.

– Alle luktet på meg. Og for hver uke jeg overlevde, tok jeg frem et nytt parfymert plagg, som alle fikk lukte på. Det var små gleder i hverdagen.

Personlig råd

Fra første stund tok Gjengedal på seg en slags «morsrolle» inne på Lundereid gård. Hun forteller at gårdsoppholdet har på mange måter vært en reise, hvor man har fått se hennes indre styrke.

– Jeg er ikke en person som albuer meg frem, og Ingeborg kjenner meg jo som sin egen bukselomme. Før jeg dro inn sa hun til meg: Du må ta plass, du må si ifra.

Og det var nettopp dette som gikk gjennom hodet hennes, da hun første uken meldte seg som storbonde.

– Jeg holdt på å ikke gjøre det, men jeg tok til motet og meldte meg. Jeg var så stolt av meg selv for at jeg turte å gjøre det, sier hun.

Fikk brev

I onsdagens episode fikk deltakerne brev hjemmefra. Naturlig nok var ett av brevene Gjengedal fikk, fra hennes gode venninne. I brevet ble hun nok en gang mint på om å ta plass.

Det fikk Gjengedal til å ta til tårene.

Se da deltakerne fikk brev fra sine kjære, i videoen øverst i saken.

BREV OG ARMBÅND: Eli Kari Gjengedal fikk både brev og et armbånd fra sine gode venninne, Ingeborg Myhre. Foto: Skjermdump/TV 2

Da Gjengedal snakker med TV 2, blir hun tydelig preget når hun tenker tilbake.

– Jeg får nesten tårer i øynene av å tenke på det. I brevet fra Ingeborg skrev hun på nytt at jeg måtte ta plass, få gjort det jeg ønsket å gjøre, og å vise hvem jeg er.

PREGET: Det ble svært emosjonelt for Eli Kari Gjengedal da hun fikk brev fra sine kjære. Foto: Skjermdump/TV 2

Knakk sammen

Det som imidlertid ikke kom frem på TV var at det manglet et spesielt brev i bunken til Gjengedal.

– Jeg fikk ikke brev fra sønnen min. Det hadde kommet for sent, forklarer hun.

Gjengedal forteller at hun forsøkte å trøste seg selv, med at sønnen angivelig ikke hadde sendt brev.

– Jeg tenkte at det var mye kjærlighet i og ikke skrive også, forklarer hun.

NÆRT FORHOLD: Eli Kari Gjengedal har et nært forhold til sønnen Nikolai. Foto: Privat

Kort tid etter kom derimot én fra crewet bort til Gjengedal og viste frem et bilde av konvolutten med brevet fra sønnen.

– Da fikk jeg se håndskriften hans, og da knakk jeg sammen. Jeg fikk ikke lese brevet, fordi de mente jeg ikke var mentalt stabil nok til å lese det. De var redd jeg ville miste fokus og trekke meg

Presseansvarlig for Farmen kjendis, Alex Iversen, bekrefter at Gjengedal ikke fikk se brevet fra sønnen, før etter innspillingen.

– Brevet fra sønnen til Eli Kari kom for sent til at det ble med inn på gården, sammen med de andre brevene.

– I samråd med Eli Kari ble vi enige om at det var bedre at hun fikk det da hun var ferdig med oppholdet. Brevet fikk hun da hun forlot innspillingen, sier Iversen.

Angrer

I tillegg til rådene om å parfymere klærne og ta plass, delte Myhre også ett siste råd med Gjengedal.

– Hun sa at jeg ikke måtte bli den som melker kuer og slikt. At jeg måtte prøve å gjøre noe annet slik at jeg lærte noe nytt, og fikk en mestringsfølelse.

For Gjengedal ble det imidlertid vanskelig.

– Jeg tok ikke den plassen, og sa ikke ifra. Det var ting jeg ønsket å gjøre, som jeg ikke fikk gjort. Jeg angrer litt på at jeg ikke turte si ifra, men bare sytet om det på kamera, ler hun.

Noe hun angrer på at hun ikke fikk gjort, var å lære å ri.

– Jeg har en voldsom hesteangst, men jeg hadde egentlig lyst til å lære å ri. Siden alle skulle ri, fikk ikke jeg gjort det, forteller hun.

– I tillegg ville jeg ned i smia å smi meg en ring, men det fikk jeg heller aldri gjort. Også hadde jeg lyst til å felle et tre på en teknisk rett måte. Jeg kunne det tekniske fra boken noenlunde, men jeg har aldri gjort det i levende livet. Jeg tror jeg har en romantisk ide om at å felle et tre gir en skikkelig mestrings- og machofølelse, ler hun.

Enorm vektnedgang

Å leve 100 år tilbake i tid kan på mange måter være utfordrende. Særlig når det gjelder kostholdet. Myhre ga også Gjengedal tips om hvordan hun skulle håndtere matsituasjonen inne på gården.

– Hun ga meg tips om ikke å spise for mye. Det kunne få de andre til å tirre seg opp. Ifølge Ingeborg sendte de hjem den ene utfordreren da hun var med, fordi vedkommende blant annet spiste for mye, forteller hun.

Da Gjengedal kom ut fra Farmen kjendis, kjente hun ikke seg selv igjen i speilet.

– Jeg tok av omtrent 10 kilo inne på gården. Jeg fikk helt sjokk da jeg kom ut og så meg selv i speilet. Ribbena stakk ut, forteller hun, og legger til at det var flere av deltakerne som opplevde en voldsom vektnedgang.

KOSTHOLD SATTE SPOR: Eli Kari Gjengedal raste ned i vekt inne på Farmen kjendis. I starten av gårdsoppholdet fikk Terje Sporsem nyrestein. Foto: Alex Iversen/TV 2

Også hennes mann, Tom Saxegaard, ble sjokkert over kona som hadde rast ned i vekt.

– Hva har skjedd? Hvor er brystene dine? Jeg har fått en annen kvinne i sengen, sa han, forteller hun.

Forklaringsbehov

Etter at Farmen kjendis begynte å rulle på TV-skjermene, innrømmer Gjengedal at hun har opparbeidet seg en enorm angst for hvordan episodene blir klipt.

– Jeg har angst for hva som kommer med på TV, men det er jo veldig tullete. Det har hendt at jeg har hatt noen utbrudd, hvor jeg har gått fra Eli Kari (59) til Eli Kari (12), ler hun.

REDD FOR FREMSTILLINGEN: Eli Kari Gjengedal frykter for hvordan hun blir fremstilt i hver Farmen kjendis-episode. Foto: Alex Iversen/TV 2

I løpet av oppholdet erkjenner hun at det oppstod irritasjon over enkelte av deltakerne, fra hennes side. Til kamerateamet har hun alltid vært ærlig, men når episodene har begynt å gå på TV har hun vært redd for hvordan sammenheng det har blitt satt i.

– Jeg er redd om det blir tatt ut av kontekst. Jeg vil jo ikke at noen skal bli såret eller noe slikt, men jeg sier til meg selv at det er ingenting jeg har sagt, som jeg ikke kan stå for. Men jeg får et ekstremt forklaringsbehov. Min største skrekk er at folk skal misforstå meg, sier hun.

Da hun fikk se den ene episoden som ble vist forrige uke, ble hun overrasket over klippingen.

– Jeg fikk sjokk når de hadde klippet inn at jeg roper «hold kjeft», sier hun.

Hendelsen Gjengedal refererer til handlet i utgangspunktet om skuespiller Sølje Bergman (45) som forteller at på tross av sitt høye energinivå, ikke ble utbrent av all jobbingen.

– Man får inntrykk av at jeg roper i frustrasjon over Sølje, men grunnen til at jeg ropte var bråk rett i nærheten av der jeg pratet på kamera, forklarer hun.

Hun innrømmer at det var morsomt klippet, og at flere likte å se henne sint, men for Gjengedal selv ble det ikke riktig.

– Jeg er ikke helt fornøyd med det.

