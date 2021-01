– Voksne gjør som de vil, mens barna må sitte på rommene sine

Kun én dag etter at flere titalls vinmonopol måtte stenge, ble de åpnet igjen. – Norge har et stort problem, mener «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik.

Lørdag morgen våknet nærmere én million innbyggere til beskjeden om at samfunnet måtte stenge ned, på grunn av et utbrudd av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo.

Dette innebar blant annet stenging av alle butikker, bortsett fra matbutikker og apotek.

Som et resultat av den brå nedstengningen, hopet køene seg opp utenfor vinmonopolene i nabokommunen Bærum, som på det tidspunktet ikke var omfattet av de svært strenge tiltakene.

Men kun et døgn etter vinmonopolene stengte ned, besluttet regjeringen at de skal holde åpent.

– Både Helsedirektoratet og og FHI har anbefalt at vinmonopolet åpner igjen i de 10 kommunene. Blant annet for å redusere reising ut av kommunene. Helsedirektoratet har også vist til at rask innstramming av tilgjengelighet av alkohol, ved stenging av vinmonopolet, kan utsette personer med alkoholavhengighet for alvorlig helserisiko, sa Bent Høie på en pressekonferanse søndag kveld.

LANGE KØER: Slik så det ut utenfor Vinmonopolet på Bekkestua på lørdag. Foto: Jil Yngland

– Voksne gjør som de vil

Det har fått mange til å reagere. Blant disse er Tale Maria Krohn Engvik, best kjent som «Helsesista».

På Instagram søndag kveld gikk hun hardt ut mot regjeringens valg:

– Vinmonopolet ble prioritert åpnet. Fordi voksne gjør som de vil, og reiser til andre kommuner og kjøper alkohol. Barn og unge kan ikke gjøre som de vil, og må sitte på rommene sine.

For de neste ukene må barn og unge i ti kommuner i Oslo-regionen belage seg på svært strenge tiltak.

Blant disse er:

Stans i breddeidrett for barn og voksne.

Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l)

Følgende virksomheter må holde stengt: Badeland, lekeland, bibliotek, kino, museer og spillehaller.

Ingen av disse tiltakene ble vurdert lettet på, til tross for at polene fikk åpne igjen.

Krohn Engvik delte også flere meldinger hun mottok i løpet av kvelden.

TV 2 har fått tillatelse til å gjengi innholdet i noen av meldingene:

– Håper flere kan få seg briller, og se at Norge har et tydelig kollektivt alkoholproblem. Det bør få konsekvenser, ikke forlenget åpningstid eller særåpning for alkoholutsalg. Hvor langt skal det gå, om pandemien fortsetter? Når ble alkohol et «must»? Da har problemet allerede gått for langt, står det i meldingen.

– En vekker

Krohn Engvik sier til TV 2 at de enorme polkøene tegner et bilde på at Norge har et stort problem, som regjeringen ikke tar nok på alvor.

– Det er en alarmerende økning i mennesker som sliter alvorlig psykisk, og som ikke får hjelp når – eller så lenge de har behov for det. Svært mange lindrer den indre uroen ved å ruse seg på ulike måter, sier hun og legger til:

PROBLEM: Helsesista mener regjeringen må erkjenne at Norge har et problem når det kommer til alkohol. Foto: Heiko Junge

– De kan åpne polet, for det er viktig for å holde folk innenfor kommunegrensene, men da bør en tenke på hvorfor er folk så avhengig av denne alkoholen. Hvordan har folk det egentlig? Det er helt tydelig at det er et stort problem.

Nå er Krohn Engvik sliten og lei, og håper dette er en vekker for regjeringen.

Hun mener også at dette er nok et eksempel på at det er de sterke stemmene i samfunnet som blir lyttet til.

– Det er ikke en tradisjon å lytte til de som er svakest i samfunnet, som er barn, unge og studenter. Jeg bruker min fritid på å jobbe på sosiale medier, og det er veldig mange som er veldig slitne nå. Spesielt vi som jobber mye frivillig og kjemper for de som ikke har en sterk stemme, sier «Helsesista».

– Vanskelig å forstå

Også generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i organisasjonen Av-og-til reagerer på prioriteringene til regjeringen.

– Vi ser at det er helsefaglige vurderinger som taler for gjenåpning av Vinmonopolene, men dette er vanskelig å forstå for barn og unge som opplever store innskrenkninger i sine liv med stengte fritidsaktiviteter og mindre tid i barnehage og skole, sier Hagen Eriksrud til TV 2.

For barn som har det vanskelig hjemme, er fritidsaktivitetene som nå er stengt, helt avgjørende, mener generalsekretæren.

KRITISK: Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til reagerer på beslutningen til regjeringen. Foto: Av-og-til

– For disse barna er barnehagen, skolen og fotballtreningen viktige friminutt der de får en pause fra det vonde hjemme og der de treffer trygge voksne. For dem betyr fotballtreningen mye mer enn et åpent pol, og gårsdagens beslutning vil være vanskelig å forstå og akseptere, sier Hagen Eriksrud.

– Preg av panikk

Helsepolitisk talsperson i Frp Åshild Bruun-Gundersen mener at regjeringen burde forutsett køene som oppsto på lørdag.

– FrP mener regjeringen må være bevisste på at alle tiltak skal være treffsikre og forholdsmessige. Vi har sett polkøer i lang tid, og da kan man lett forutse hva som skjer ved å stenge Vinmonopolet rett før en helg og på kort varsel. Tiltaket bidro ikke til å redusere smittefaren, for å si det sånn. Det var bra regjeringen raskt innså det og valgte å snu, sier hun til TV 2.

Stortingspolitiker og medlem av helse- og omsorgskomiteen Tuva Moflag (Ap), mener stengingen av polet på lørdag bar preg av panikk.

– Vi er overrasket over at man ikke har et bedre planverk for hva som skal skje i de ulike fasene. Vi vet det kan komme utbrudd, hvorfor har man ikke da definert hvem som kan holde åpent? Det virker som det har vært mange armer og bein, og i pandemiens 11. måned burde man ha et bedre planverk for hva som kan skje i de ulike fasene, sier Moflag til TV 2.

– Mer forsvarlig med åpne pol

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier de fort så at valfartingen til åpne pol i nabokommunene ble et problem.

– Det er sånne ting man ikke kan være helt sikre på når vedtak treffes. Men når vi så at mange likevel reiste over kommunegrensene, er det smittevernmessig mer forsvarlig å ha åpne pol, men med veldig strenge regler, sier Rostrup Nakstad.

HENSYN: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier gjenåpningen av polet ble tatt av smittevernmessige hensyn. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den assisterende helsedirektøren sier det er et paradoks at treningssentrene holdes stengt, men polene åpnes. Til tross for at man så lignende tendenser hos flere treningssenter da Oslo innførte sosial nedstengning i november i fjor.

– Det er åpenbart at mange er interessert i å kjøpe polvarer, og vi vet det er mange i landet som som er avhengig av alkohol. Da er det forbundet med ganske store problemer å stenge noen steder i landet, og ikke andre. Det smittevernmessige veier tungt, og at hundrevis av mennesker reiser over kommunegrensene er ikke det vi ønsker nå, sier Rostrup Nakstad.