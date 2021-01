Det har vært noen turbulente uker inne på Torpet kjendis denne sesongen. Modell Linni Meister (35) og hennes gode venn og TV-personlighet, Svein Østvik (59), ankom den lille husmannsplassen Buåsdalen først.

Det idylliske gårdslivet tok derimot en brå vending, da artist Mira Craig (38) entret Torpet kjendis.

TV-seerne har nemlig fått se trioen krangle om flere ting i løpet av de to første ukene på Torpet kjendis.

TRIO: Linni Meister, Mira Craig og Svein Østvik har vært på Torpet kjendis i omtrent to uker. Foto: Alex Iversen/TV 2

Blant annet oppstod det en heftig diskusjon da de skulle fange en høne. I tillegg har det vært store uenigheter om arbeidsoppgavene og prioriteringene av dem inne på gården.

Craig følte seg i tillegg urettferdig behandlet, da Meister og Østvik pekte ut henne til å gå ut i kamp mot tidligere fotballspiller John Arne Riise (40).

I Torpet kjendis-episodene får man også se Craig sin frustrasjon over at kamerateamet ikke har filmet henne mens hun har gjort gårdsoppgaver. Meister og Østvik forklarer at årsaken til det er fordi hun ikke har gjort noen av oppgavene. Det resulterer i høylytt krangling.

Nylig ankom radioprofil Espen Thoresen (62) Torpet kjendis etter tvekamp-tapet på gården, og han havnet også i munnhuggeri med Craig i løpet av sitt første døgn på husmannsplassen.

Overtråkk

Mot slutten av mandagens episode av Torpet kjendis, som blir publisert på TV 2 Sumo, ser man Craig laste stein i en kjerre.

– Plutselig hører jeg et skrik og ser Mira hinke inn i en bil, sikkert på vei til legevakten, sier Meister i episoden.

Se hvordan Mira Craig forlot Torpet kjendis, i videoen øverst i saken.

SKADET: Mira Craig hinket inn i en bil. Hun kom ikke tilbake til Torpet kjendis. Foto: Skjermdump TV 2

I torsdagens episode får Meister, Østvik og Thoresen deretter et brev hvor de får vite at alt er bra med Craig, men at hun ikke kommer tilbake til Torpet kjendis.

Meister synes det var synd at det endte slik for Craig.

– Når vi får vite at Mira ikke kommer tilbake, tror jeg vi alle skvetter litt. Vi ble vel litt overrasket, men det var nok for alle sitt beste. Det var synd at hun tråkket over og at eventyret endte slik, sier hun på telefon til TV2.no, og hun ønsker samtidig Craig alt godt.

Thoresen innrømmer at han følte på en lettelse da de fikk beskjed om at Craig ikke kom tilbake.

– Uten å ta parti i konflikten, som var godt etablert allerede før jeg kom, så følte jeg ikke annet enn at det var en lettelse. Jeg så ikke en løsning på problemet, før én av partene forsvant. Jeg opplevde det som en fastlåst situasjon, sier han på telefon til TV2.no.

Ettersom Craig forlot innspillingen, får Thoresen bli på Torpet kjendis uten å måtte ta en kamp.

Helhetsvurdering

Dersom én deltaker blir nødt til å være ute av gården i mer enn 24 timer, er vedkommende automatisk ute av realityprogrammet.

Til tross for at alt gikk bra med Craig etter hendelsen med steinene, og at hun ikke var ute av Torpet kjendis i mer enn 24 timer, kom artisten ikke tilbake til innspillingen.

– Det kom til et punkt der vi etter en helhetsvurdering kom til at det var det beste, både for Mira og produksjonen, at hun fikk mulighet til å reise hjem, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, til TV2.no.

Haldorsen bekrefter til TV2.no at produksjonen hadde samtaler med de andre deltakerne om noen skulle forlate Torpet kjendis.

– Vi hadde samtaler med de andre deltakerne om dette, men denne avgjørelsen ble tatt før, og uavhengig av den samtalen, forklarer hun.

TV2.no har forsøkt å komme i kontakt med Mira Craig, men har ikke lyktes i å få en kommentar fra artisten.

TURBULENT: Mira Craig har hatt noen intense krangler med Linni Meister og Svein Østvik, inne på Torpet kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Krangel på brygga

I Torpet kjendis-episoden som ble publisert på TV 2 Sumo mandag denne uken, røk Craig og Thoresen i tottene på hverandre, til tross for at Thoresen ikke hadde vært der i mer enn noen timer.

Thoresen og Østvik, som skulle sette garn for å få fisk på middagsbordet, fikk hjelp av Craig med å tvinne opp et tau. Den harmløse seansen tok derimot en brå vending, da det oppstod en heftig krangel nede på bryggen.

KRANGLET OVER ET TAU: På grunn av et tau, oppstod det nok en gang en ny krangel inne på Torpet kjendis. Foto: Skjermdump TV 2

– Plutselig hører jeg brøling nede fra bryggen, og så kommer Mira opp og forteller hvor forferdelig det var der nede, sier Meister i episoden.

Ifølge Craig var Thoresen ufin mot henne fordi hun prøvde å hjelpe til med tauet. Det avviste imidlertid Thoresen, med støtte fra Østvik, som fikk med seg hva som skjedde.

Da Thoresen og Østvik forsøkte å få tak i tauet i etterkant, krevde Craig en unnskyldning på kamera fra Thoresen.

– Jeg føler du ikke fortjener noen, svarer Thoresen i episoden.

Østvik mener at det naturlig nok dukker opp utfordringer når ulike personligheter blir satt sammen på et lite sted som Torpet kjendis.

– Det er veldig nakent, og da blir det ganske vanskelig når det ikke går etter planen, sier han når TV2.no ringer han.

– Vi hadde jo uoverenstemmelser, men det blir vanskelig å finne ut av når man ikke får løst opp i dem.

Han mener det hadde vært enklere på Farmen kjendis, hvor det er flere mennesker på ett sted.

– Da har man alltid noen man går sammen med, og man trenger ikke å forholde seg til alle i like stor grad som på Torpet kjendis.

– Bra ikke alt blir vist

Meister forteller at hun er tydelig preget over tiden inne på Torpet kjendis, som ble spilt inn i mai og juni i fjor. Hun mener at både hun og Østvik gjorde sitt beste for å lette på stemningen, uten å lykkes.

– Det var virkelig en opplevelse på godt og vondt, og det tror jeg seerne får se, sier hun.

– Samtidig er det mye seerne ikke får se, og det tror jeg egentlig er veldig bra, sier hun, uten at hun ønsker å utdype mer.

VENNER: Linni Meister og Svein Østvik mener de gjorde sitt beste for å løse konfliktene som dukket opp på Torpet kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

I tidligere episoder har Meister fortalt at det ikke er rart det blir litt gnisninger, når det er to sterke personligheter som henne selv og Craig inne på gården.

– Det var utrolig tøft, psykisk og fysisk. Og det var veldig synd at man ikke fikk til det samarbeidet man håpte på, selv om man forsøkte.

Til tross for noen tunge uker på Torpet kjendis, er Meister takknemlig for at hun kom inn på den lille husmannsplassen sammen med nettopp Østvik.

– Svein og jeg snakket masse om hva som skjedde der inne. Det var tider hvor vi var så langt nede at vi snakket om å trekke oss fordi det var så tøft psykisk, forteller hun, og legger til:

– Men fordi vi hadde hverandre der inne, kunne vi snakke sammen om det som var tøft. Vi lo sammen, vi gråt sammen, vi gjorde egentlig alt sammen. Det var det som gjorde at vi holdt ut. Svein var min klippe og helt der inne.

– Elendig stemning

Thoresen forteller at han merket en anspent stemning allerede da han ankom husmannsplassen.

– Da jeg kom dit var det elendig stemning. Det var en åpen konflikt, og jeg opplevde at alle tre var traumatisert, sier han.

Én av grunnene til at Thoresen ønsket å være med på Farmen kjendis, var for å slippe å være alene i koronatiden. Det han derimot møtte inne på Torpet kjendis, var ikke noe han trengte i livet sitt, forklarer han.

GOD STEMNING: Espen Thoresen forsøkte å bidra med god stemning, da han følte på en trykket stemning inne på Torpet kjendis allerede da han ankom husmannsplassen. Foto: Skjermdump TV 2

Forsøkte å tilrettelegge

TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen sier at de opplevde at det tidvis var en trykket stemning blant deltakerne, inne på Torpet kjendis.

– Vi opplevde at det, i enkelte perioder, var en litt trykket stemning på Torpet de første ukene. Vi har alltid en løpende dialog med deltakerne underveis i produksjonen, og vi forsøkte så godt vi kunne å tilrettelegge oppholdet på en sånn måte at alle ble fornøyde, sier hun.

Likevel påpeker hun at TV 2-programmet er en reality-produksjon, og at de er på plass for å dokumentere det som skjer.

– I utgangspunktet må deltakerne selv løse de konfliktene som oppstår mellom dem. Vi er der for å dokumentere det som skjer, sier Haldorsen.

