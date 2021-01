Derfor vil han ikke anbefale dobbelt munnbind

I USA ser man nå en begynnende trend der flere nå går med doble munnbind i offentligheten. Men har det effekt for å redusere smittespredningen?

Nylige hendelser har etterlatt noen spørsmål om man skal ha på seg to munnbind i stedet for et.

Senest under innsettelsen av president Joe Biden forrige uke, kunne man spotte personer som ikke bare brukte ett — men to munnbind.

Blant alle de oppmøtte under seremonien var tidligere presidentkandidat Pete Buttigieg og mannen, Chasten, som begge ble sett med to munnbind. Ett kirurgisk munnbind og ett munnbind av tekstil utenpå.

Også framtredende fotballtrenere og senatorer har blitt lagt merke til med doble munnbind, en trend som ser ut til å øke flere steder i verden.

Belichick wearing two masks tonight 😷 pic.twitter.com/BdnV4PskJf — B/R Gridiron (@brgridiron) October 5, 2020

Men hvorfor?

– Hvis du kombinerer flere lag, begynner du å oppnå ganske høy effektivitet for å blokkere virus fra å komme ut og inn i luftveiene, sa amerikanske Linsay Marr til New York Times.

Hun er ekspert på virusoverføring ved det amerikanske universitetet Virginia Tech, og står bak en ny kommentar som greier ut for vitenskapen bak effekten av munnbind.

– Ikke bedre filtrasjonseffekt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, mener derimot ikke at doble munnbind vil ha større effekt for å stoppe virusspredning.

– Det er ikke grunn til å tro at kombinasjonen av kirurgisk munnbind og tøymunnbind gir særlig mye bedre filtrasjonseffekt enn kirurgisk munnbind alene, sier Nakstad til TV 2.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Jil Yngland/NTB

Han poengterer at filtrasjonseffekten for kirurgiske munnbind vanligvis er over 95 prosent, noe som ifølge han ikke vil øke vesentlig ved bruk av tøymunnbind.

– Dette (trenden) kan ha sammenheng med at man kanskje utad ønsker å vise fram tøymunnbindet framfor det kirurgiske munnbindet. Fordi tøymunnbind ikke har like god filtrasjonsevne som kirurgiske munnbind, er nok det forklaringen på at noen bruker begge deler, sier Nakstad.

Selv om de registrerte smittetallene på det muterte viruset er betydelig lavere i Norge enn land som USA, er avstanden mellom oss enda viktigere enn før, ifølge den assisterende helsedirektøren.

– Kirurgisk munnbind gir også beskyttelse mot mutert virus, men fordi dette viruset er mer smittsomt blir avstand viktigere enn før, sier Nakstad.

Påbud om kirurgisk munnbind

I møte med de nye og mer overførbare variantene av koronaviruset, begynner flere europeiske land å gjøre kirurgiske munnbind obligatoriske, i håp om at de kan bremse spredningen av sykdommen.

Land som Frankrike og Tyskland pålegger nå innbyggerne munnbind av medisinsk kvalitet over hjemmelagde tøymunnbind.

Fra og med i dag, mandag, følger Østerrike på. Nå krever regjeringen at alle innbyggere skal ha N95-munnbind i butikker og supermarkeder og på offentlig transport.

De mener tøymunnbind ikke er tilstrekkelig for å bekjempe viruset.

Hvordan kan jeg vite om munnbindet jeg kjøper, er trygt? Munnbind til medisinsk bruk skal være produsert etter den europeiske standarden for medisinske ansiktsmasker (munnbind).

De skal være merket med CE og standardens navn: EN 14683:2019+AC:2019. Denne standarden skiller mellom type I, type II og type IIR som har ulike typer bakteriell filtreringseffektivitet.

I løpet av våren 2020 har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utviklet krav til ikke-medisinske munnbind, det vil si munnbind til bruk i det offentlige rom.

Disse munnbindene har andre krav til design, ytelse, testmetoder, innpakning, merking og informasjon. Ikke-medisinske munnbind som tilferdstiller kravene, skal merkes med CWA 17553:2020.

For at et munnbind skal beskytte deg og menneskene rundt deg, må det brukes riktig. Se Folkehelseinstituttets råd om korrekt bruk av munnbind.

Kilde: Standard.no

Høyeste tiltaksnivå

Da det ble oppdaget utbrudd av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, ble det lørdag innført svært strenge tiltak i ti kommuner på Østlandet, blant dem Oslo. Kommunene ble satt på det aller høyeste tiltaksnivået, risikonivå 5.

– Den engelske versjonen av koronaviruset er farlig, særlig fordi den er svært smittsom. Denne varianten har skapt store økninger i smitten i mange land, og vi må sinke spredningen, sa helseminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse søndag.

For best å beskytte seg mot den nye virusvarianten, mener Nakstad det viktigste er å følge de vanlige smittevernreglene, og ha minst mulig kontakt med andre i det offentlige rom, spesielt innendørs.

– Det betyr mest mulig bruk av hjemmekontor og at man bør utsette arrangementer og sosiale treff i den nærmeste framtiden, sier han.