Politimann dømt for fyllekjøring

Kjøreturen på Statlandet i fjor sommer endte inn i en lyktestolpe og bilen ble totalvrak. I dommen går det frem at sjåføren skylder leasingsselskapet mellom 420 000 og 490 000 kroner for skadene bilen ble påført.

Politimannen møtte nylig i en tilståelessak i Sogn og Fjordane tingrett. Her kom det frem at mannen - som ikke var i tjeneste under kjøreturen - hadde en promille på 0.99. Han er i tillegg til promillekjøring dømt for flere brudd på vegtrafikkloven, blant annet for ikke å ha varslet politiet om trafikkulykken.

I tillegg til fengselsstraffen på 21 dager er mannen også fradømt retten til å kjøre bil i 22 måneder. Han må også betale 35 000 kroner i bot. Dette er mer enn en halvering fra aktors påstand og begrunnes med at domfelte nå er uten jobb.

For ifølge dommen fra tingretten har politimannen sagt opp jobben sin i politiet som følge av promillesaken. Politiinspektør Arne Johannessen opplyser til Bergens Tidende at arbeidet med avskjedssak dermed er avsluttet.

Det var BT som omtalte dommen først.