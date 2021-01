Brady tok Buccaneers til historisk Super Bowl: – Hvem ville trodd det?

Quarterbacklegenden Tom Brady førte Tampa Bay Buccaneers til 31-26-seier over Green Bay Packers og er klar for Super Bowl om to uker.

Det blir 43-årige Bradys 10. finale i NFL-sluttspillet, men alle de tidligere har vært med New England Patriots, som han førte til seks titler. I sin første sesong som Bucs-spiller gjorde han laget til det aller første som får spille Super Bowl på sin egen arena.

Det har laget greide ved å vinne alle sine tre sluttspillkamper på bortebane, og de to siste etter quarterbackdueller med andre aldrende legender: Først Drew Brees (42), nå Aaron Rodgers (37).

– Hvem ville trodd at vi kunne greie dette? Men vi gjorde det, sa Brady, som etter kampen klatret opp på tribunen der sønnen hans satt, på en arena der publikumstallet var begrenset til 9000 tilskuere.

Brady fikk veldig god hjelp av forsvaret søndag. Etter å ha kastet tre touchdownpasninger kastet han også tre pasninger til motspiller, og Packers hadde alle sjanser til å vende kampen, men ble stoppet av et Bucs-forsvar som overpresterte.

For Glazer-familien, som eier Bucs, ble det en stor dag. Noen timer tidligere vant deres andre klubb Manchester United over Liverpool i FA-cupen.

Motstander i Super Bowl i Tampa 7. februar blir tittelforsvarer Kansas City Chiefs, som slo Buffalo Bills 38-24. Om Brady vinner, vil han alene ha flere NFL-titler enn noen av ligaens klubber.

Knockout

Brady imponerte stort i første halvdel, med 202 pasningsyards og to touchdownpasninger. Bucs scoret i kampens første angrep og lå aldri under. Det virket som et knockoutslag da Brady åtte sekunder før halvtid la på til 21-10 med en TD-pasning til Scottie Miller fra 39 yards.

Rodgers kastet ballen til motspiller en gang i første halvdel, og Packers rotet bort ballen igjen i første angrep etter pause. Brady straffet det med sin tredje TD-pasning og 28-10-ledelse.

Så slo Rodgers og hans menn tilbake. Hjemmelaget scoret to touchdown, det siste etter en ballerobring, og reduserte til 23-28. Laget fikk flere sjanser da Brady i tre Bucs-angrep på rad kastet pasninger som havnet i hendene til motspiller.

Forsvaret sto opp

De to siste gangene var det Jaire Alexander som fanget ballen og ga Packers en sjanse til å ta ledelsen, men Bucs-forsvaret stoppet vertene.

Etter at kicker Ryan Succop hadde økt ledelsen til 31-23 imponerte Bucs-forsvaret igjen ved å stoppe et Packers-angrep nær egen målsone. Rodgers jaget forgjeves sin fjerde TD-pasning i kampen, og vertene måtte nøye seg med en trepoenger fra Mason Crosby. Mange kritiserte laget for ikke å gjøre et siste forsøk på touchdown i den situasjonen.

Det var drøyt to minutter igjen, og Packers håpet å få igjen ballen, men Brady regisserte et angrep som brente opp den gjenstående tiden.

Det var bare fjerde gang Brady og Rodgers møttes i kamp som førstevalg i sine lag. Brady tok sin tredje seier. Den forrige var også med Bucs, i oktober. Interessant nok har hvert tidligere møte mellom de to superstjernene fra Nord-California skjedd i en sesong som endte med Brady-seier i Super Bowl.

I finalen om to uker blir det 22.000 tilskuere, hvorav 7500 blir vaksinerte helsearbeidere.

