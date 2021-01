Fotballryktene: – Liverpool har forhørt seg med klubbløs stopper

Sokratis Papastathopoulos (32) skal være Liverpools løsning på stopperkrisen. Her er mandagens fotballrykter.

Liverpool skal ha forhørt seg med Sokratis Papastathopoulos, som er klubbløs etter å ha blitt frigitt av Arsenal tidligere denne måneden.

De regjerende seriemesterne har slitt med skader på midtstopperne sine denne sesongen med både Virgil van Dijk og Joe Gomez ute med langvarige kneskader. Sokratis, som spilte under Jürgen Klopp i Dortmund, ser likevel ut til å signere for Olympiakos, skriver The Athletic.

Arsenal skal være enige med Real Madrid om å betale drøyt 20 millioner kroner for å låne Martin Ødegaard (22) ut sesongen. London-klubben skal også betale ukelønnen hans på rundt 440.000 kroner, som gjør at den totale summen blir på cirka 29 millioner kroner innen slutten av mai, skriver Sky Sports.

Real Madrid kan komme til å konsentrere seg om å signere Erling Braut Haaland (20), etter at Kylian Mbappé (22) har sagt han er «veldig fornøyd» i PSG. Chelsea og Manchester United skal også være interessert i Braut Haaland, skriver Express.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er villig til å la Jesse Lingard (28) dra på lån i januarvinduet. Lingard har ikke spilt et eneste minutt i Premier League denne sesongen, og West Ham kan være en mulig destinasjon. Klubbens styre skal imidlertid ha siste ordet, melder ESPN.

KAN BLI LÅNT UT: Jesse Lingard har slitt med spilletiden denne sesongen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Manchester Citys forsvarsspiller Eric Garcia (20) og Liverpools Georginio Wijnaldum (30) skal begge være Barcelonas prioritering i sommer. Manager Ronald Koeman har uttalt at klubben ikke har mulighet til å hente noen spillere i januarvinduet. Både Garcia og Wijnaldum har kontakter som går ut til sommeren, rapporterer Mirror.

Cenk Tosun går en usikker fremtid i møte i Everton etter at 29-åringen ble utelatt fra troppen i søndagens FA-cupmøte mot Sheffield Wednesday, ifølge Liverpool Echo.

Sky Sports skriver at Torino er i samtaler med Benfica om å låne Gedson Fernandes ut sesongen. 22-åringen er midt i et 18-måneders låneopphold i Tottenham, men London-klubben skal være interessert i å kutte avtalen allerede nå.

Chelseas Billy Gilmour kan forlate klubben på lån i januar, selv om han startet i FA-cupen mot Luton Town søndag, skriver Mail.

Marca melder at Real Madrids direktør Emilio Butragueno skal ha bekreftet at 35 år gamle Luka Modric vil signere ny kontrakt med klubben.

Jürgen Klopp har bedt Liverpools ledelse om å ikke gå glipp av muligheten til å signere Bayern Münchens stjernespiller David Alaba (28) når kontrakten hans går ut i sommer, rapporterer Don Balon.

Ifølge The Telegraph. ønsker West Bromwich å signere Andy Carroll fra Newcastle og gjenforene han med manager Sam Allardyce.

Den lovende belgiske spissen Jeremy Doku (18), som har vært linket til Liverpool, sier han vil velge å dra til franske Rennes i sommer som et mellomsteg før han vil ta steget til en større klubb, skriver Het Nieuwsblad, gjengitt av Liverpool Echo.

Liverpool har også vært interessert i å signere Derbys 16 år gamle spisstalent Kaide Gordon. De regjerende mesterne skal være favoritter til å signere Gordon i en avtale verdt rundt elleve millioner kroner. Manchester United og Tottenham skal også være interessert i den engelske spilleren, melder The Telegraph.

Manchester Uniteds Donny van de Beek (23) er tålmodig til tross for lite spilletid i sin første sesong på Old Trafford, skriver The Times.

The Mirror melder at Fenerbache har bedt supportere om pengehjelp etter signeringen av Mesut Özil (32) fra Arsenal.