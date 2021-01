Follo-ordfører: – Vi opplever at vi har utbruddet under kontroll

Det er ventet svar på 250 koronatester i Nordre Follo mandag morgen. – Vi frykter og forventer at det er flere positive tester, men vi opplever at vi har utbruddet under kontroll.

Søndag ettermiddag opplyste ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo at det var påvist elleve nye tilfeller av det muterte britiske koronaviruset.

Mandag morgen venter hun spent på 250 nye prøvesvar.

– Vi venter svar på alle disse prøvene på morgenkvisten mandag. Vi er naturlig nok svært spent på disse resultatene. Men vi frykter og forventer at det er flere positive tester med den mutanten, sier Opdan til TV 2.

Hun forteller at alle som venter på prøvesvar sitter nå i karantene.

– Det vi vet per nå er at vi har 74 smittetilfeller knyttet dette utbruddet og vi opplever at utbruddet er under kontroll, sier ordføreren.

Prøvesvarene som kommer fra Folkehelseinstituttet mandag vil fortelle om det er enda flere som er smittet av det muterte koronaviruset. Til nå gjelder det 17 av de 74 smittede i utbruddet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det er positivt at Nordre Follo opplever at de har utbruddet er under kontroll.

– Nå er det slik akkurat nå at det ser ut til at ikke sprer seg smitte i Nordre Follo. Men det vi ikke har kontroll på ennå er hvor mange av disse tilfellene som faktisk er mutert virus eller ikke. Det vil vi få stadig bedre svar på etter hvert, sier Nakstad til TV 2.

– Alvorlig

Søndag opplyste Opdan at situasjonen i kommunen var alvorlig.

– Dette var det vi fryktet. Vi har fått påvist elleve nye tilfeller av den britiske virusvarianten siden i går. Det var det vi engstelige for at ville komme, men som vi i det lengste håpet at ikke ville skje, sa Opdan da.

– Hvordan tar befolkningen de nye og strengere tiltakene?

– Det er klart det er tungt at de nå må leve under så strenge og inngripende tiltak. Men jeg opplever at de har forståelse for og ønsker å bidra til å hindre at viruset ikke sprer seg verken i området vårt eller utover landet, sier ordføreren.

Torsdag i forrige uke åpnet Nordre Follo opp for at barn og unge under 13 år kunne begynne å trene igjen innendørs. Men etter det vedtaket tok det bare noen timer før situasjonen var helt en annen.

– Dette viser hvor fort ting skjer, så nå må vi alle være ekstra forsiktige de neste dagene, sier hun.

Nordre Follo kommune har bedt om å bli prioritert i vaksinekøen etter det store utbruddet.

– Vi uttrykker nå et sterkt ønske om at vår kommune blir prioritert i vaksineringen. Spesielt er det viktig at sårbare grupper i vår kommune kommer høyere opp på prioriteringslisten, sier Opdan.

Blir ikke prioritert

Men til tross for utbruddet av den engelske muterte virusvarianten og stort smittetrykk, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) at verken Oslo eller Nordre-Follo havner lenger fram i vaksinekøen.

– FHI endrer foreløpig ikke anbefalingene, sa direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

– Men vi vurderer smittepresset i Oslo og kommunene rundt opp mot kommuner i resten av landet, sa Stoltenberg sømdag kveld .

Hun understreket at smitteomfanget av den muterte varianten foreløpig er ukjent, og at tilgangen til vaksiner er begrenset.

– Vi vil snart ha et bedre bilde av utbredelsen i Oslo og kommuner rundt. Da kan vi vurdere om endringer er hensiktsmessig, sa Stoltenberg.