Riksrettssaken skaper splid blant republikanerne

Stadig flere av republikanerne uttrykker sin motstand mot riksrettssak, noe som kan bety redusert sjanse for at Trump blir dømt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Riksrettprosessen ble noe utsatt grunnet innsettelsen av president Biden, men fortsetter om to uker.

– Dum og uproduktiv

Demokratene håper på at 6. januar, hvor Trump oppildnet demonstranter som like etter stormet kongressen, vil kunne bidra til at flere republikanere stemmer for å dømme den tidligere presidenten.

Dette vil føre til at Donald Trump ikke vil kunne stille som president igjen.

For at Trump skal dømmes trengs det to tredjedels flertall i senatet – hvilket betyr at 17 republikanere må slutte seg til demokratene.

Den republikanske senatoren fra Florida, Marco Rubio, vil stemme mot å dømme Trump i riksrett Foto: Joe Raedle

– Jeg tror at rettsaken er dum og uproduktiv, uttalte den republikanske senatoren Marco Rubio.

Vil stemme imot

Rubio tror at rettsaken vil få negative konsekvenser for USA som land, og at den vil kunne bidra til ytterligere splittelse blant folket.

– Jeg vil stemme imot så snart anledningen byr seg, sa han.

Den republikanske senatoren Tom Cotton Foto: Pool / AFP

Like etter resultatet fra Representantenes hus, uttalte senator Tom Cotton at han ikke tror Trump vil bli dømt, ettersom han allerede har gått av som president når saken skal vurderes i senatet.

– Jeg tror at mange amerikanere vil synes at det er rart at senatet bruker tid på å dømme og fjerne en president som allerede er avsatt, sa Cotton.

Mener riksrettssak er nødvendig

Republikanske senator Mitt Romney sa at riksrettssaken er en nødvendig respons på Kongress-stormingen.

Romney er en kjent kritiker av Donald Trump, og under et intervju med Fox News på søndag kritiserte han igjen den tidligere presidenten:

Republikanske senator Mitt Romney ønsker at Trump skal dømmes i riksrett. Foto: Erin Scott / Reuters

– Det er ganske tydelig at det i løpet av det siste året har vært et forsøk på å ødelegge det amerikanske valget, og det var ikke av Biden, det var av president Trump, sa han.

Ti republikanere stemte for å stille Trump til riksrett i Representantenes hus, og saken videreføres nå til senatet.