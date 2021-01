– Norge er ikke noen drømmemotstander for Spania

De norske håndballgutta er klare for kvartfinale i VM etter at Frankrike ga hjelpen de trengte og slo Portugal søndag.

– Det er nesten som at vi har spilt et EM, rett og slett. Vi har hatt mange tøffe kamper, og så synes jeg vi har spilt oss bedre og bedre utover. Jeg sitter med en følelse av at dette er fortjent, altså. Det er ikke noe som har blitt gitt til oss eller noe sånt. Jeg synes vi har gjort et godt stykke arbeid og sitter i den posisjonen vi sitter i nå, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

Tøft blir det også fremover. Mandag kveld blir det klart om regjerende europamester Spania eller Ungarn blir Norges motstander i kvartfinalen som spilles onsdag.

– Vi kan matche Spania

Landslagssjefen er usikker på hvilket av lagene han helst ønsker å møte.

– Jeg tenker som så at jo flere forsøk du får mot Spania, jo nærmere kommer vi. Vi har vært nære og har vært på skuddhold før, sier Berge og legger til:

– Ungarn har vi hatt ganske godt tak på etter at de byttet trener. Jeg synes de også har tatt store steg i dette mesterskapet her, så det er litt uklart for meg hvem som er den optimale motstanderen. Jeg har sett flere av Ungarn sine kamper enn jeg har sett av Spania. Det er i hvert fall to sterke lag begge to.

Norge har tapt de 17 (!) siste kampene mot Spania.

Skulle det bli Spania, tror Sander Sagosen at Norge har en god mulighet til å ta seieren.

– Det blir spennende å se hvem det blir, men det er lenge siden jeg har spilt mot Spania. De er et godt lag og har ekstremt mange gode spillere, men på en annen side synes jeg vi ser bra ut og kan matche det Spania-laget veldig fint. Nå har vi endelig alt i våre egne hender og jeg gleder meg til å spille kvartfinale, sier Sagosen til TV 2.

– Norge har selvtillit

TV 2s håndballekspert Bent Svele er enig med Sagosen og tror Norge kan hamle opp med Spania.

– Spania har ikke tapt på to år, men samtidig er de et lag vi har vært nære på å ta flere ganger, men som på en måte har vært vår marerittmotstander, sier Svele og legger til:

– Jeg tror ikke Norge er noen drømmemotstander for Spania, heller. Så det er ikke en kamp som er tapt på forhånd. Norge føler seg i god form og har den selvtilliten og det som kreves til å stupe ut i det som kommer.

– Hvis du skulle valgt, ville du møtt Ungarn eller Spania?

– Jeg hadde nok valgt Ungarn, selv om de har gode spillere og har gjort en bra turnering. Men det er et lag som Norge tradisjonelt sett har hatt godt tak på, så personlig ville jeg satt pris på å få Ungarn istedenfor Spania.