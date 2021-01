Ble mistenksomme da folk begynte å snike seg inn sidedør

Sheriff-kontoret i New York fikk seg en overraskelse natt til søndag da de ransaket en adresse i bydelen Queens. Betjentene deres hadde fått en mistanke om at noe var i gjære etter at folk var blitt observert snike seg inn en sidedør, bak noen byggestillas.

SKJULT: Betjentene ble mistenksomme etter at flere tok seg inn en sidedør ved adressen i Queens. Foto: New York City Sheriff's Office

Da politiet forsøkte å ta seg inn på adressen en halvtime etter midnatt ble de hindret inngang av lite motvillige mennesker og en godt forsterket dør. Politiet mistenkte at de på innsiden var mange, og at det kunne være snakk om festing, stikk i strid med byens koronaregler.

Slo inn døra

Ifølge New York Daily News endte betjentene med å slå inn den tjukke døra. På innsiden fant de vel over 70 personer som drakk, festet og røykte vannpipe.

Ifølge avisen forsøkte eieren av det som viste seg å være en illegal klubb å hindre politiet tilgang til selve klubbområdet, og ble pågrepet. Han er siktet for å ha hindret myndighetenes arbeid, for å motsette seg arrestasjon og for å ha organisert en ikke-kritisk samling av folk. Han kan få bøter opp mot 127.000 norske kroner for dette, skriver avisen.

KAN VENTE SEG BØTER: Mannen som drev den illegale klubben kan vente seg en svimlende bot. De som festet kan også vente seg flere tusen kroner i bot. Foto: New York City Sheriff's Office

En kostbar kveld

63 av dem som deltok på festen kan vente seg bøter på vel over 8000 kroner.

På Twitter skriver sheriffkontoret at det også ble gjennomført undersøkelser som viste høye forekomster av karbonmonoksid, som i verste fall kunne ført til kullosforgiftning.

USA har hittil registrert over 25 millioner smittetilfeller, og det er registrert over 418.000 koronadødsfall i landet, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.