To nordmenn får MLS-mulighet

Under den nylige Superdraften ble to norske spillere plukket opp av MLS-klubber.

Sondre Norheim (23) ble valgt av Nashville SC, mens Jonas Fjeldberg (22) drar til FC Cincinnati. Det betyr at de to nordmennene kan få MLS-debuten når sesongen etter planen skal starte opp i mai.

Sesongen satt på vent

Begge spillerne skal holde formen vedlike for sine collegelag innen den tid. Grunnet korona-situasjonen i USA har alle collegespillere som nå er blitt draftet muligheten til å spille collegefotball helt til oppstarten i mai.

Jonas Fjeldberg, som de siste sesongene har storspilt for Dayton Flyers, er strålende fornøyd med MLS-muligheten.

– Det er veldig motiverende å få bli med på noe så stort. Jeg er kjempetakknemlig overfor de som har vært rundt meg både her i USA og i Norge, sier Fjeldberg til TV 2.

SKAL IMPONERE STAM: Den norske lysluggen må overbevise Jaap Stam for å få spilletid i MLS. Foto: Cincinnati FC

22-åringen har allerede opplevd mye på fotballbanen. Før han dro til USA har han spilt i OBOS-ligaen for Ull/Kisa, og han har også aldersbestemte landskamper for Norge helt opp til G19-nivå. Nå håper Jessheim-karen å få spille på øverste nivå i USA.

– Det er et nåløye der. Jeg skal fullføre skolegangen og spille college-fotball frem til mai, så jeg får ikke så mye svar på hvordan jeg ligger an før den tid.

Fjeldberg, som studerer kommunikasjon og ledelse, gleder seg til å vise seg frem for MLS-klubben som har den tidligere midtstopperkjempen Jaap Stam som trener.

– Det er jo et stort navn, så det blir veldig spennende. Det er mange gode spillere med mye erfaring i troppen. Klubben har også ny stadion med en kapasitet på 26.000.

– Hvordan er nivåforskjellen fra college til MLS?

– Den er kjent for å være litt høy. Det er mange som ikke klarer å ta det steget. Jeg tror det handler om å få nok tid.

Den offensive spilleren, som har levert målpoeng på løpende bånd i collegeserien, mener at fotballen i USA har vært svært utviklende for hans del.

- Nivået i OBOS-ligaen er bedre enn collegefotball. Men jeg følte for å trappe ned for så å vokse var bedre for min utvikling. OBOS er mye mer fysisk, men jeg vet ikke om det er så mye bedre tempo.

– For meg var det helt klart det rette valget å dra et sted hvor fysikken ikke dominerte like mye slik den gjorde hjemme i Norge. Jeg er ikke veldig stor selv, så fotballen her har passet stilen min bedre.

Nok en Bryne-eksport

Den andre nordmannen som skal prøve seg i MLS er Sondre Norheim. Rogalendingen har tidligere spilt for Viking, Bryne og Egersund. I mai slutter han seg til Nashville SC.

– Det er veldig gøy og føles utrolig godt. Det er noe jeg har hatt som mål helt siden jeg dro til USA, sier Norheim til TV 2.

Forsvarsspilleren, som var i Bryne samtidig som en ung Erling Braut Haaland, tror han har gode muligheter for å etablere seg i USAs beste liga.

– Jeg tror det er helt opp til meg selv. Jeg har sett en del MLS-kamper, og jeg har sett andre collegespillere som har tatt sjansen og grepet muligheten. Det er fullt mulig for meg og, sier Norheim.

I tredje runde ble Sondre Norheim draftet av MLS-klubben. Foto: Nashville SC

Nashville var i kontakt med 23-åringen fra Bryne også før draften, og klubben betalte 50.000 dollar (som tilsvarer omtrent 330.000 kroner etter dagens kurs) for å få muligheten til å drafte Norheim før andre klubber.

– Jeg hadde en samtale med Nashville før draften. Så jeg hadde litt tro på at de ville velge meg. Så jeg vet allerede en del om klubben og støtteapparatet.

– De har hentet inn fem spillere under denne draften og bygger klubben for fremtiden.

Den høyreiste stopperen, som for øvrig er bror til Avaldsnes-profilen Andrea Norheim, har også aldersbestemte landskamper for Norge. Han har tidligere også prøvespilt for New York Red Bulls. Nå ser han frem til å bruke college-sesongen som en oppkjøring før han slutter seg til Nashville.

– Sånn som situasjonen er nå, så tror jeg det er en veldig god løsning. Jeg får muligheten til å spille kamper og trene mye, sier han.

Fra før av spiller nordmennene Ola Kamara (Chicago Fire) og Jakob Glesnes (Philadelphia Union) i MLS.