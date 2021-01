Kilder til TV 2: Ga grønt lys til hytteturer i krisemøte – snudde etter Erna-intervju

Helsedirektoratet sier regjeringens hytteråd kom etter at regjeringen selv trodde fagmyndighetene anbefalte det, og at beslutningen først ble fattet etter et intervju statsminister Erna Solberg ga uten å varsle fagmyndighetene.

– Nei, det er en unødvendig reise i denne situasjonen, sa Erna Solberg på spørsmål fra NRK om folk fortsatt kan reise på hytta etter at det i Oslo-området ble innført nye strenge koronatiltak.

Da var klokken 10.31 på lørdag.

Uvitende om statsministerens uttalelser gikk helsedirektør Bjørn Guldvog i møte med kommunene i Viken, Oslo, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren klokken 11. Møtet fant sted digitalt på Teams og flere møtedeltakere spurte om befolkningen fortsatt kunne reise på hytta.

Både Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog ga uttrykk for at rådene ikke var endret. Det bekrefter flere kilder som deltok på møtet.

– De sa at det var lov å reise på hytta, men at man måtte møte færrest mulig på veien og handle hjemme, sier en kilde som var til stede på møtet.

Bråvending etter Erna-intervju

Men på tampen av møtet, som varte i en time, tok Bjørn Guldvog ordet. Helsedirektøren informerte om at han nettopp hadde sett statsministerens hytte-nei til NRK og at det var i strid med hva han selv hadde sagt i møtet, men at det statsministerens ord som gjaldt.

«I arbeidet på fredag hadde vi flere treffpunkter med Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt kommunene i fylket, for å drøfte innretningen på tiltakene. Mens vi jobbet med utformingen av tiltakene, hadde vi muntlig dialog med HOD (Helse- og omsorgsdepartementet, journ. anm.), hvor det fremkom at vi frarådet reiser ut av kommunen som ikke var strengt nødvendig» skriver helsedirektør Bjørn Guldvog i en e-post til TV 2, og peker på det som kan se ut som en misforståelse mellom direktoratet og helseminister Bent Høie (H):

«Hytter ble ikke drøftet spesielt. Dette ble på formiddagen fredag oppfattet av politisk ledelse også å inkludere fritidsreiser til hytta. Det var naturlig ut i fra de opplysningene som forelå» skriver Guldvog.

Om det konkrete møtet lørdag formiddag, skriver han:

«I møtet senere på dagen, drøftet vi med Statsforvalteren og kommunene mulighetene for at man kunne reise på hytta. Samtidig ble vi klar over at statsministeren hadde kommentert dette, og jeg forklarte det i møtet. Helsedirektoratet og FHI jobbet likevel videre med dette»

Helsedirektoratet ga grønt lys - igjen

Søndag kom Helsedirektoratet med nye råd til regjeringen. Der ønsket de å åpne opp for hytteturer.

«I utgangspunktet vil ikke en hyttetur omfattes av begrepet «nødvendig reise», men det vurderes at slike reiser likevel bør kunne gjennomføres uten vesentlig smitterisiko», skriver Helsedirektoratet i rådet.

De ønsket at dette skulle være føringen:

Bare reise med egen husstand og ikke motta besøk

Fortrinnsvis handle inn i egen kommune

Kan benytte nærbutikk i hyttekommune, men må da ta særskilte smittereduserende hensyn, gå i butikken utenom de travle tidene

Men regjeringen sier likevel nei til at innbyggere i de 25 kommunene som nå er rammet av nye tiltak får reise til hytta i en annen kommune.

Høie: – Et signal

Bent Høie forsvarer at regjeringen ikke lytter til Helsedirektoratet. Han kaller det et viktig signal.

– Hovedtenkningen vår er å unngå mobilitet fra dette området. Vi er redd for at hvis vi hadde sagt at det er greit å dra på sine fritidsboliger, så ville det undergrave på en måte betydningen av rådet om å unngå unødvendige reiser, sier helseministeren.

Høie sier statsministerens uttalelser til media lørdag morgen var helt bevisst. Da hadde ikke Helsedirektoratet eller FHI gitt råd om å stramme inn på hytteturer.

HØIES HYTTE-NEI: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Terje Pedersen

– Det har ikke skjedd noe annet enn at det var et forsterket råd om dette med reiser, som ikke bare handlet om unødvendige reise, men «strengt nødvendige reiser». Både statsministeren og jeg vurderte at det å dra på fritidseiendom ikke var en strengt nødvendig reise. Det synes vi var helt logisk. Siden det ikke var eksplisitt sagt i rådene vi fikk på morgenen, så ba vi direktoratet om å vurdere det på nytt. De har kommet med et råd til oss, men vi har vurdert det strengere, sier Høie.