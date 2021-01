Etter søndagens 3-2-seier mot Liverpool er Solskjærs menn klare for femte runde i FA-cupen. TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller lot seg begeistre av det Manchester United viste i lokaloppgjøret.

– De var overbevisende og så mye farligere ut enn på Anfield forrige helg. De var rett og slett utrolig gode på venstresiden, noe som skilte seg veldig fra den forrige kampen.

– United er blitt et lag som spiller veldig på styrkene sine. Kampene deres er artige, de ser veldig farlige ut. De kontrer med mening og kvalitet hver gang de har muligheten, sier Stamsø-Møller.

Flere strenger å spille på

Bruno Fernandes var nok en gang mannen bak magien som fikk kampen til å bikke i Uniteds favør. TV 2-eksperten er likevel klar på at rødtrøyene har flere strenger å spille på.

– Han har ikke vært en like utpreget ener i det laget de siste ukene når Pogba viser at han fortsatt kan. I tillegg begynner Cavani å se ut som noe de virkelig har manglet.

Mason Greenwood og Marcus Rashford viste også svært lovende takter mot Liverpool. Duoen assisterte og scoret hvert sitt mål.

Avhengig av troféer



Søndagens seier gjør at Solskjærs lag fortsatt kjemper om troféer i tre turneringer. Stamsø-Møller mener at nettopp titler er det som vil definere sesongen til de nåværende ligalederne.

- Alle de turneringene er åpenbart mulige å vinne for dem. De er gode nok til å kjempe på alle fronter. Jeg vurderer fortsatt Manchester City som et bedre lag med en bedre stall. Men det har skjedd før at Premier League ikke er vunnet av det beste laget eller den beste stallen.

– Nå handler det om å holde nivået oppe og kanskje bli enda litt bedre. Laget er inne i en god stim med ålreit spill og god flyt. Det kan gi sølvtøy til slutt.

I neste FA-cuprunde venter West Ham på Old Trafford.

– Laget har jo hatt mange gode perioder hele det siste året, men det spiller ingen rolle uten titler. Mange glemmer denne kampen om de ikke vinner cupen.

Solskjærs første triumf mot Klopp



Søndagens kamp var faktisk første gang Ole Gunnar Solskjær har klart å vinne mot Jürgen Klopp. På de fire tidligere kampene har det endt med uavgjort tre ganger og én Liverpool-seier.

– Det har jo ofte vært veldig jevne oppgjør. Akkurat nå ser United bare ut som et farligere lag.

Men eksperten vil ikke avskrive formsvake Liverpool i tittelkampen.

– Både Salah og Firmino viste gode ting mot United. De fikk vist at de fortsatt kan. Liverpool er ikke hektet av i ligaen selv om noen vil hevde det. Hvis laget kommer inn i rytmen igjen, så blir de fort en veldig farlig kandidat, mener Stamsø-Møller.

Manchester Uniteds neste kamp spilles onsdag kl. 21 mot Sheffield United. Den ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo.