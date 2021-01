Frankrike gjorde jobben: Norge klar for VM-kvartfinale

Frankrike storspilte mot Portugal og ga Norge den hjelpen de trengte for å ta seg videre i VM.

Portugal - Frankrike 23-32 (12-16)

Saken oppdateres med reaksjoner!

Norge gjorde jobben mot Island tidligere søndag kveld, men i etterkant ventet noen nervepirrende timer.

Håndballgutta trengte hjelp for å ta seg videre i VM og fikk hjelpen de trengte av Frankrike som tok en storseier over Portugal.

– Jeg er ekstremt lykkelig. Det hadde vært forjævlig å reise hjem i morgen med den prestasjonen som vi har levert. Jeg synes det er fortjent og sinnssykt deilig å få lov til å styre vår egen skjebne igjen, sier Sander Sagosen på en felles pressekonferanse søndag kveld.

– Det var forferdelig, men nå er vi med igjen og kan være med å påvirke selv, sier landslagssjef Christian Berge til TV3.

Fransk stjerne: – Glad på Norges vegne

Frankrike vinner gruppen med ti poeng. Norge blir nummer to med åtte poeng, Portugal nummer tre med seks poeng.

– Jeg er glad på Norges og Frankrikes vegne. Dette var ikke en gave, for etter Norge spilte mot oss har de spilt veldig bra. Det var vanskelig for Norge å slå Portugal, men de gjorde det. Det klarte vi også i dag, så får vi se hva som skjer den kommende uken, sier Frankrike- og Elverum-spiller Luc Abalo til TV 2.

– Var det viktig for deg å hjelpe kameratene dine i Elverum?

– Ja, selvfølgelig. Jeg liker Norge og liker lagkameratene mine i Norge. Vi måtte spille bra i dag og yte maksimalt for å vinne. Ikke bare for Frankrike og Norge, men for meg selv, også.

– I idrett er det ingen gaver, og kanskje om ett år er situasjonen snudd og da er jeg sikker på at Norge vil gjøre det samme som oss og spille på sitt beste. Det handler om å gjøre det som er rettferdig og prøve å være på vårt beste, sier Frankrikes målvakt Vincent Gérard til TV 2.

Spania eller Ungarn i kvartfinalen

Dermed er Norge klar for kvartfinale i årets håndball-VM. Motstanderen blir enten europamester Spania eller Ungarn. Det avgjøres når de spiller gruppefinale mandag kveld. Norges kvartfinale spilles onsdag.