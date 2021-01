Nye tiltak i 15 kommuner – åpner Vinmonopolet

Det ble lagt fram nye tiltak for 15 kommuner søndag kveld. Nivå 4 i 15 nye kommuner, og åpnet Vinmonopol, er noe av det som er innført.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo ble det lørdag innført svært strenge tiltak i ti kommuner på Østlandet, blant dem Oslo. Kommunene ble satt på det aller høyeste tiltaksnivået, risikonivå 5.

Situasjonen er svært uoversiktlig, og flere av Oslos nabokommuner har derfor bedt regjeringen innføre strenge tiltak i deres kommuner også.

Kommunene det er snakk om er Aurskog-Høland, Marker, Rakkestad, Skiptvedt, Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Bærum, Asker, Drammen, Lier, Råde og Horten.

– Den engelske versjonen av koronaviruset er farlig, særlig fordi den er svært smittsom. Denne varianten har skapt store økninger i smitten i mange land, og vi må senke dette, sier helseminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse søndag.

Regjeringen holder pressekonfernase om nye tiltak i 15 kommuner klokken 21. Følg den direkte øverst i saken.

Nivå 4

Det var før pressekonferansen klokken 21 søndag ventet at tiltaksnivået i disse kommunene ville settes til 4, altså at tiltakene ville bli noe mildere enn i nabokommunene til Nordre Follo.

Samtidig har Helsedirektoratet i sin anbefaling til Regjeringen sagt at det kan være lurt å stenge kjøpesentrene i de aktuelle kommune.

– Situasjonen er uoversiktelig. Risikoen for spredning til andre kommuner, er stor, men vi kan klare dette sammen, sier Høie.

Høie opplyste under pressekonferansen at de 15 kommunene som er naboer til nabokommuner får strengere tiltak, og at tiltakene vil være samsvarende med tiltaksnivå 4.

– Disse gjelder fra midnatt natt til mandag, sier Høie.

Det blir rødt nivå i videregående skoler, men gult nivå i barneskoler.

Åpner polet

Bent Høie opplyser også at det blir gjort noen unntak i de 10 kommunene der det ble innført strenge tiltak lørdag.

– Dyrebutikker, lagersteder som selger byggemateriale, optikere og Vinmonopolet får holde åpent, sier Høie.

Årsaken til dette, er ifølge Helsedirektoratet, at Vinmonopolet har gode smittevernrutiner. De anser ikke smittefaren her som særlig høy.

Det ble også sett at en del personer reiste over kommunegrenser for å handle på polet i andre kommuner som følge av stengningen, noe Helsedirektoratet anser som uheldig.

Det anbefales å åpne Vinmonopolet i alle kommunene, inkludert Nordre Follo.

Kan stige drastisk

De er nå bekreftet 17 tilfeller av det muterte viruset i Nordre Follo kommune. Samtidig er det enkelttilfeller i flere andre fylker, og totalt har Norge registrert 70 tilfeller så langt.

Samtidig ventes det at flere hundre tester skal være ferdig analysert mandag, og det fryktes at antallet tilfeller vil skyte i været.