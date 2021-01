Johansson-seier da Granerud falt

Halvor Egner Granerud hoppet 137,5 meter i finaleomgangen, men maktet ikke å holde seg på beina da han landet. 24-åringen ble nummer fire.

Sportsnyhetene: Se hendelsen i videovinduet øverst.



– Jeg er så forbanna. Det føles veldig surt. Jeg har nå anledning til å be noen av de norske dommerne om å sende meg en melding og forklare hvorfor jeg blir trukket 34 stilpoeng i det siste hoppet, sier Granerud til NRK.

– Jeg ser hva slags stil jeg får...jeg må bare innfinne meg med at jeg ikke kan nok om skihopping og dømming til å forstå hvorfor, sier Granerud til TV 2.

Og fortsetter:

– I utgangspunktet blir man trukket syv poeng for et fall. Det er da 21 poeng av totalt 60, så da ender man opp på 39. Det er fryktelig mye til da tydeligvis...jeg vet ikke, følger en oppgitt Granerud opp.

Landslagstrener Alexander Stöckl har full forståelse for at Granerud er frustrert, men erkjenner at han ikke kan nok om reglene selv.

– Hvis det er slik at han har blitt trukket for mye poeng, så stemmer det ikke. Vanligvis går man ut i fra at de dommerne som er her gjør en god jobb. Jeg kan dessverre ikke nok om skilanding ved fall. Da må vi vente og se hva dommerne sier, påpeker Stöckl.

Johansson-seier

Før det hadde Robert Johansson levert et solid hopp.

30-åringen hoppet 126,5 meter og stakk dermed av med seieren.

Granerud ledet etter 132,5 meter i sitt første hopp 10,2 poeng foran tyske Karl Geiger og 10,3 poeng foran Robert Johansson, som hadde 128,5 meter i sitt første svev.

Johansson greide 126,5 meter i finalen med tre x 19 i stil og tok seg forbi tyskeren.

Før hopprennet i Lahti var Granerud kun én seier unna å kopiere Roar Ljøkelsøys syv seire fra rekordsesongen 2003/2004.

Hele fem nordmenn gikk videre til finaleomgangen. Marius Lindvik var eneste norske som ikke kvalifiserte seg.