Fikk brev i posten: – Jeg åpnet det, og pulver blåste opp i ansiktet

To av USAs fremste koronaeksperter forteller om den kaotiske tiden under Donald Trump.

I et ferskt intervju med CBS-programmet «Face The Nation» forteller doktor Deborah Birx om kaotiske tilstander i Det hvite hus' sin koronarespons.

Hun var en av de sentrale skikkelsene i Trump-administrasjonens koronaarbeid, sammen med smittevernsekspert Anthony Fauci, samt visepresident Mike Pence, som formelt var ansvarlig for Det hvite hus' arbeid.

Ba andre om hjelp

I intervjuet forteller Birx at hun blant annet ikke hadde medarbeidere som jobbet fulltid med å koordinere arbeidet sitt. De som bisto kom fra andre deler av regjeringsapparatet.

KRITISERT: Deborah Birx har tidligere fått mye kritikk for å være stille i møte med tidligere president Donald Trumps feilaktige koronapåstander. Nå forteller hun om kaoset på innsiden av Det hvite hus. Foto: Mandel Ngan

– Det var dette jeg ble gitt. Så det jeg gjorde var å spørre alle de jeg kjenner fra mine 41 år hos myndighetene, og spurte «kan du hjelpe meg?». Slik greide jeg å rekruttere individer fra andre avdelinger og etater, sier hun.

I intervjuet skryter hun dog av én person, som sørget for at hun hadde kontroll på møtevirksomhet og det som kom inn av viktige e-poster.

En talsperson for den tidligere visepresidenten bekrefter at teamet hennes ble hentet fra andre avdelinger, men er ikke enig i at hun ikke fikk medarbeidere.

– Det var 7-8 fulltidsansatte hentet fra andre avdelinger hun fikk. De ble betalt, uttaler talspersonen.

Kritisert

Birx har tidligere fått kritikk for å ikke korrigere tidligere president Trumps feilaktige koronapåstander, blant annet for å ikke gripe inn da den tidligere presidenten foreslo injisering av blekemiddel for å bekjempe smitte, og fikk ytterligere kritikk i høst da hun reiste ut av hjemstaten sin i Thanksgiving-helgen, stikk i strid med myndighetenes råd.

I intervjuet forteller Birx at Det hvite hus ved flere tilfeller forskningsbaserte råd hun kom med, og at hun også med vilje ble hindret i å snakke med pressen.

– Presenterte grafikker jeg aldri lagde

I tillegg mener hun at noen, både på innsiden og utsiden av Det hvite hus, fikk levere datasett og grafikker som viste noe helt annet enn de hun satt på selv.

– Jeg så presidenten presentere grafikker jeg aldri lagde, sier hun.

– Jeg vet at noen, enten på innsiden eller utsiden, lagde et parallelt sett med data og grafikker som ble vist presidenten. Til dags dato vet jeg ikke hvem det var, men jeg vet hva jeg selv sendte opp i systemet, og at det som endte i hendene hans var annerledes fra det, fortsetter Birx.

Hun har tidligere meldt at hun akter å pensjonere seg etter at Biden-administrasjonen har blitt oppdatert med status på virusbekjempelsen. Til CBS skryter Birx av den nye regjeringens grep hittil, blant annet for å bygge teamet hun sier hun aldri fikk.

Fauci har lignende historier

Også hennes kollega Anthony Fauci har uttalt seg til media søndag. I et større intervju med New York Times forteller han om det spesielle forholdet til sin tidligere sjef, og forteller om når han skjønte at forholdet mellom han og Trump hadde surnet:

SNAKKER UT OM GAMLESJEFEN: Både Anthony Fauci og Deborah Birx uttaler seg om tiden med Donald Trump som sjef søndag. Foto: Tasos Katopodis

– Det sammenfalt med den dramatiske oppgangen i smittetilfeller i landet, spesielt i New York by. Jeg prøvde å fortelle hvor alvorlig situasjonen var, og presidentens svar var alltid noe lignende «Vel, det er jo ikke så galt, ikke sant?». Og jeg svarte «Jo, det er såpass galt», sier Fauci.

Han forteller også om en lignende problem som Birx beskriver. Ifølge Fauci fikk Trump åpenbart innspill fra utsiden, eksempelvis av folk som Trump kjente fra forretningslivet, om koronavirusbehandlinger.

– Han tok deres meninger, som ikke var basert på data, men på anektoder, like seriøst som noe som var kjempeviktig, sier Fauci.

USA har hittil registrert over 25 millioner smittetilfeller, og det er registrert over 418.000 koronadødsfall i landet, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

Fikk drapstrusler

Ved flere anledninger uttrykte Trump sin misnøye med sin egen smittevernekspert, og Fauci ble etter hvert kraftig kritisert og hetset av Trump-tilhengere. Etter hvert kom også drapstruslene. Til New York Times forteller han om en av de skumleste hendelsene:

– En dag kom det et brev i posten. Jeg åpnet det, og pulver blåste opp i ansiktet mitt og ned på brystet mitt. Det var veldig forstyrrende for meg og kona mi, fordi det lå på kontoret mitt.

Fauci legger til at det var tre mulige scenarioer: at det var falskt, at det var miltbrann det var snakk om, eller det meget giftige proteinet ricin.

– Hadde det vært ricin, ville jeg vært død, sier han.

Fauci forteller at pulveret heldigvis viste seg å være ufarlig.

– Men det var skremmende, sier han.