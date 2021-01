Superinnbytter Fernandes senket Liverpool med frekt frispark

Manchester United - Liverpool 3-2

Den portugisiske stjernen spilte kun de siste 25 minuttene, men det var nok til å sende Manchester United videre i FA-cupen. Fernandes viste frem sin dødelig presise fot da han tolv minutter før slutt prikket inn et lekkert frispark til 3-2.

Dermed kunne Ole Gunnar Solskjær og United juble for cupavansement til femte runde. Der venter West Ham.

Liverpool tok ledelsen ved Mohamed Salah i førsteomgang, men scoringer fra Mason Greenwood og Marcus Rashford snudde kampen for vertene. En sprudlende Salah utlignet til 2-2 etter 59 minutter, men da United slapp løs Fernandes ble det en ny nedtur for mannskapet til Jürgen Klopp.

– Man har hørt at Bruno Fernandes kun scorer på straffer eller at han ikke leverer i storkamper, men han var forskjellen i dag. Liverpool-innbytterne gjorde ingen forskjell, sa den tidligere storscoreren Ian Wright i BBCs studio.

Fernandes var klar på at laget viste seg fra en helt annen side enn hva som var tilfellet i 0-0-kampen i ligaen forrige helg.

– Vi spilte bra, skapte mange sjanser og vi presset dem mye mer enn hva vi gjorde i ligakampen, sier matchvinneren til BBC.

Solskjær: – Han øvde i 45 minutter etter trening

United-sjef Ole Gunnar Solskjær forteller at Fernandes hadde øvd ekstra på frispark i forkant av oppgjøret.

– Det var et flott mål. Når jeg valgte å utelate ham slik jeg gjorde i dag, så stod han 45 minutter etter trening i går for å skyte frispark, så jeg var ganske sikker på at han ville score om han fikk sjansen. Han er aldri fornøyd med meg når jeg ber ham om å gå inn etter trening når han skal spille kamp neste dag, forteller Solskjær i et intervju med BBC.

Slik var kampen

Ole Gunnar Solskjær valgte å hvile Bruno Fernandes fra start. Totalt ble det gjort fem endringer fra forrige kamp, inkludert et keeperbytte med Dean Henderson inn for David de Gea.

Jürgen Klopp gjorde også fem bytter fra laget som tapte mot Burnley i midtuken, men stilte likevel et slagkraftig mannskap. Av spillere man kan forvente i en toppet lagoppstilling var Sadio Mané plassert på benken. Joel Matip var heller ikke i kamptroppen.

Manchester United skapte en del småfarligheter det første kvarteret, men det var Liverpool som var mest effektiv. Roberto Firmino slo en nydelig stikker til Mohamed Salah, og egypteren chippet ballen elegant over Henderson og i mål til 1-0.

Det tok kun åtte minutter før vertene svarte. Marcus Rashford fant Mason Greenwood med en strålende langpasning, og unggutten tok ballen ned på kassen før han prikket inn 1-1 ned i det lengste hjørnet.

Like etter fikk Donny van de Beek muligheten til å snu kampen, men nederlenderen klarte ikke å overliste Liverpool-målvakten. Nederlenderen gikk i bakken i samme situasjon, men hans rop om straffespark ble ikke hørt av dommer Pawson.

Vertene var farlige på dødballer ved flere anledninger, men verken Pogba eller McTominay klarte å presse headingene sine under tverrliggeren.

Kort tid før pause fikk United frispark fra farlig hold etter at Fabinho klippet ned Greenwood i et forsøk på å rydde opp i en feil fra Alisson. Pogba fikk prøve seg, men franskmannens forsøk var aldri i nærheten av å gå i mål.

McTominay fikk også en grei skuddmulighet før lagene gikk til pause, men Thiago var god da han blokkerte skottens harde treff. Dermed sto det 1-1 til pause.

Rashford doblet, men Salah svarte

United fulgte opp den gode førsteomgangen umiddelbart etter hvilen. Denne gang var rollene fra 1-1-målet byttet om da Greenwood sendte Rashford alene med Alisson. Alene med Liverpool-målvakten var Rashford bestemt og dyktig da han ordnet 2-1.

Men Salah var ikke ferdig for kvelden. United rotet det til i oppspillsfasen, og det utnyttet egypteren seg av. Cavani mistet ballen, og i løpet av noen kjappe Liverpool-trekk fikk Salah sette inn 2-2 fra omtrent ti meter.

Byttet inn kanonene

Etter 62 minutter bestemte Klopp for å sette inn Sadio Mané. Tre minutter senere svarte Solskjær med Fred og Bruno Fernandes.

Etter at begge lag hadde styrket seg, var Salah nær ved å notere seg for sin tredje scoring, men denne gang reddet Henderson avslutningen fra skrått hold.

Mané var i fare for å få marsjordre etter kun syv minutter på banen da han med stor kraft plantet knottene rett i ankelen på Fred, men dommeren viste kun det gule kortet.

Bruno Fernandes avgjorde

Fernandes markerte sin inntreden på langt bedre vis enn Mané. Fra 17 meters hold prikket portugiseren inn 3-2 med et frekt frispark i keeperhjørnet.

– Fra den vinkelen måtte han prøve på keeperhjørnet, men jeg hadde trodd Alisson forventet det. Han så det sent og hadde vekten på høyrefoten, men presisjonen og farten fra Fernandes var helt briljant, sa Jermaine Jenas i BBCs sending.

Etter 88 minutter var Fernandes servitør da han sendte inn et velplassert innlegg til Cavani i boksen. Uruguayaneren fikk til en solid heading, men ballen smalt i stolpen og ut.

På overtid fikk Liverpool en god sjanse til å utligne. Salah fikk avslutte i en folksom United-boks, men denne gang traff ikke angriperen mål. Dermed kunne Manchester United slippe jubelen løs for avansement til femte runde. Der venter West Ham på Old Trafford.