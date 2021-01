Norge slo Island – nå må de håpe på hjelp fra Frankrike

Island - Norge 33-35 (18-18)

Island hang med lenge, men håndballgutta gjorde sin del av jobben og dro i land seieren i siste kamp i hovedrunden.

Norges VM-skjebne avgjøres i kampen mellom Portugal og Frankrike som starter klokken 20.30 søndag kveld. Der må Frankrike ta poeng mot Portugal, eller Portugal slå Frankrike med minst sju mål for at Norge skal ta seg til VM-kvartfinale. Så her er ingenting avgjort ennå.

– Følelsen er dårlig, jeg har ikke helt troen. Portugal spiller bra, så jeg har ikke helt troen på franskmennene i dag. Men jeg lar meg gjerne overraske, sier Harald Reinkind til TV 2.

– Frankrike har ekstremt mange gode spille, så at de kan vinne er det ingen tvil om. Men Portugal er ekle å møte og spiller litt uortodoks, så jeg tror de tar den, legger han til.

– Underlig og kjip følelse

Målvakt Kristian Sæverås tør ikke å spå utfallet.

– Jeg tror det er veldig 50/50, så vi får se hva som skjer. Å føle at du ikke har kontroll på ditt eget utfall er veldig merkelig, men vi har satt oss i den situasjonen selv ved å tape for Frankrike. Selv om vi har spilt veldig god håndball i resten av kampene, sier han til TV 2.

– Det er en underlig og kjip følelse. Vi vinner en håndballkamp og gjør jobben gang på gang, å vite at det ikke er i våre hender er tungt. Det vil være tungt å sette seg på et fly tilbake i Europa i morgen hvis vi ikke går videre, sier Sander Sagosen til TV 2 og legger til:

– Vi får legge vår lit til Frankrike og håpe de gjør en god kamp. Det er en 50/50-kamp. Frankrike har tapt de to siste kampene for Portugal fordi de rett og slett ikke har vært gode nok, det tror jeg de vil snu på nå.

Landslagssjef Christian Berge har ikke villet spekulere i utfallet de siste dagene, men hadde følgende å si søndag kveld:

– Det er en 50/50-kamp, altså. Skulle jeg satt pengene mine på noe her nå, hadde jeg spart pengene mine, sier Berge til TV 2.

Island hang med

Island scoret de to første målene og etter de første fem minuttene ledet Island med to på stillingen 4-2.

Men scoringer fra Kristian Bjørnsen og Petter Øverby utlignet for Norge minuttet senere. Da elleve minutter var passert sendte Øverby håndballgutta i ledelsen for første gang i kampen. Sander Sagosen økte til en tomålsledelse fra straffemerket like etter. Ved halvspilt omgang ledet Norge 10-7.

Men Island hang med og det stod likt til pause på stillingen 18-18.

Harald Reinkind startet andreomgang med å score Norges mål nummer 19, mens Kristian Sæverås, som var kommet inn etter pause, reddet Islands to første skudd.

Etter halvspilt omgang hadde Norge opparbeidet seg en luke på fire mål på stillingen 27-23. Med ti minutter igjen på klokken så det bra ut for Norge som fremdeles holdt på luken på stillingen 31-27.

Sæverås fortsatte å stå godt i Norges mål og kampen endte i seier til håndballgutta. Sander Sagosen ble toppscorer med åtte mål.

– Veldig deilig å få tillitt i dag, det setter jeg veldig stor pris på. Jeg har noen viktige redninger, ikke så veldig mange, men to viktige på slutten og så noen gode redninger gjennom andreomgang. Så jeg er fornøyd med det, sier Sæverås.

– Det ble en bra fight. To lag som spilte ekstremt hurtig med mye angrep og mye forsvar. Jeg synes begge lag spilte godt og en moro kamp. Jeg er veldig fornøyd med at vi står med to poeng, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

Mange utvisninger

Dommerparet hadde lagt en svart lav list og ga ut tominuttere på løpende bånd. Totalt endte det i 16 utvisninger i løpet av kampen der Island fikk åtte av dem og Norge åtte.