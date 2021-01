FHI sendte hasterapport midt på natten: – Nesten det verste stedet vi kunne fått et slikt utbrudd

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo er det blitt innført svært strenge tiltak i ti kommuner på Østlandet, blant dem Oslo.

Lørdag sa Line Vold at regjeringen ble orientert torsdag kveld.

– Første varsel kl. 22.19 på torsdag kveld og varsel med utfyllende informasjon og rask risikovurdering 01.31 natt til fredag, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

TV 2 har kan nå presentere risikovurderingen, som Bent Høie fikk tilsendt natten for han dro på hytta.

– Dette er nesten det verste stedet vi kunne fått et slikt utbrudd, skriver FHI.

Frykter stor spredning

I rapporten står det at dersom virusvarianten får fotfeste i Nordre Follo eller Oslo-området, så vil epidemien her bli betydelig vanskeligere å holde under kontroll.

– Det vil også være fare for spredning til andre deler av landet, skriver FHI.

Da rapporten ble skrevet besto innbruddet av 22 ansatte og 12 beboere ved et bo- og servicesenter i Nordre Follo. Seks dødsfall var da rapportert, opplyser FHI.



Sannsynligheten for videre spredning blir vurdert som stor i anledning det nye utbruddet. Dette lå til grunn for FHIs vurdering:

• Varianten har allerede forårsaket et utbrudd både i et sykehjem og sannsynligvis i en barnehage. Det kan altså ha skjedd smitte utenfor sykehjemmet, men dette er ennå ikke sikkert slått fast.

• Spredningen kan ha foregått iallfall et par uker

I vurderingen kommer det frem at FHI frykter smitte langt utover Nordre Follo.

«Kommunen er en del av Stor-Oslo med over en million personer. Det er betydelig pendling ut og inn av kommunen. Dersom varianten sprer seg i Oslo, kan det bli svært vanskelig å eliminere den fra Norge. (Dette er nesten det verste stedet vi kunne fått et slikt utbrudd.)»

«Dersom varianten får fotfeste i Nordre Follo eller Oslo-området, vil epidemien her bli betydelig vanskeligere å holde under kontroll. Det vil også være fare for spredning til flere deler av landet.»

Nye tiltak

Ti kommuner er hittil satt på det aller høyeste tiltaksnivået, risikonivå 5. Situasjonen er svært uoversiktlig, og flere av Oslos nabokommuner har derfor bedt regjeringen innføre strenge tiltak i deres kommuner også.

Regjeringen holder pressekonferanse om nye tiltak i kommunene rundt Oslo klokken 21 søndag.

Det var VG som først omtalte skrivet, som er datert 22. januar klokken 01.30.