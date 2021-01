I helga har vi fått se hva som kan skje når en sliten Alexander Bolsjunov settes under press for første gang på lenge. Resultatet var noe av det styggeste vi har sett i langrennssporten noensinne. Dagens handlinger bør få følger langt utover dagens diskvalifisering.

I går var russernes langrennskonge ute av balanse og ødela løpet til Hans Christer Holund. At ikke det ble straffet på tilsvarende måte som landsmannen Alexej Tsjervotkin ble straffet for akkurat det samme i Tour de Ski, nemlig med disk, er for meg et under.

Heldigvis våknet juryen fra dvalen i dag. Det vi var vitne til i dag er nemlig noe av det styggeste vi har sett i langrennssporten noensinne. Glem erting og småkrangling fra Petter Northug. Glem at Christian Zorzi kastet et gjerde etter Eldar Rønning i lagsprint i Düsseldorf. Glem hvordan Sergej Ustjugov dyttet Johannes Høsflot Klæbo under sprinten i Seefeld-VM.

Det vi var vitne til i dag var et overfall. Det bør få konsekvenser deretter. Dersom det finnes hjemmel for det i lovverket, bør ikke Alexander Bolsjunov få starte neste helgs verdenscuprenn i Falun. Om ikke annet bør det vente en saftig bot til mannen som har gått inn mer premiepenger enn noen andre de siste to sesongene. Skjer ikke det, er det en fallitterklæring fra det internasjonale skiforbundet.

SLÅR: Her slår russiske Alexander Bolsjunov etter finske Joni Mäki med staven. Foto: Markku Ulander

Langrennssporten skal ha tette dueller, som vi fikk se i avslutningen på dagens herrestafett. Finske Joni Mäki er en rutinert sprinter og gjorde alt rett da han slapp seg ut mot yttersporet på oppløpet. Førstemann inn på oppløpet har rett til å velge korridor først, og med det var Russland og Bolsjunov sjakk matt.

Det lille slaget med staven som følger deretter kan vi leve fint med. Et gult kort for usportslig oppførsel ville vært på sin plass, men såpass tenningsnivå må vi tåle når toppidrettsutøvere skal gjøre opp om pallplasser på det øverste nivået. Det er det som følger i etterkant som er helt fullstendig krise.

For når Alexander Bolsjunov etter målstreken velger å kjøre rett inn i både Joni Mäki og resten av det finske laget, i en ren tofotstakling med skiene først, går vi fra tenningsnivå til fullstendig overtenning. Da snakker vi plutselig om overfall, et overfall som i ytterste konsekvens kunne skadet finnenes ankermann alvorlig.

Får ikke dette konsekvenser, skjønner jeg ingenting. Her må Jelena Välbe bruke morsinstinktet sørge for litt ekstra oppdragelse av unge Bolsjunov, mens FIS må sørge for at dette svir skikkelig. Slik oppførsel er det ikke plass til i langrennsløypa.