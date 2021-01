FHI: Endrer ikke anbefalinger om vaksinasjon

Etter at regjeringen innførte strenge koronatiltak i ti kommuner, krevde byrådsleder Raymond Johansen i Oslo endring i vaksineprioriteringen.

Søndag melder Folkehelseinstituttet (FHI) at de har vurdert smittepresset i Oslo og kommunene rundt Oslo sett opp mot andre regioner i landet.

– Vi vurderer fortsatt om det er grunnlag for å foreta en regional skjevfordeling av vaksiner. For å komme til en endelig beslutning, må vi få bedre oversikt over utbredelse av virusvarianten i dette området og hvordan smittespredningen med den engelske varianten er i resten av landet, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet, i en pressemelding.

Venter på analyser

Smitteverndirektøren viser til at FHI venter på analyser av flere virusprøver som kan være knyttet til utbruddet av den engelske varianten av viruset i Nordre Follo.

– Vi vil snart kunne ha et bedre bilde av utbredelsen av den engelske virusvarianten i Oslo og kommunene rundt Oslo, og vil dermed gjøre bedre vurderinger av om endringer i vaksinefordelingen er hensiktsmessig. Vi vil ikke gjøre slike endringer forhastet, sier Bukholm.

Han minner samtidig om at antall tilgjengelige vaksinedoser er begrenset, og at en skjevfordeling av dosene for å beskytte flere i risikogruppene i et utvalgt område vil gå på bekostning av vaksinasjon av risikogrupper i andre områder.

– Effekten av økt vaksinasjon i forbindelse med utbrudd vil først komme flere uker etter at tiltaket er iverksatt. Andre smitteverntiltak har raskere og bedre effekt på kort sikt, sier Bukholm.