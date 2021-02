Fire år med skademareritt: – Jeg tar ingenting for gitt lenger

Julie Granum var et stort talent og ønsket å bli så god hun kunne bli. Men 2016 ble bare starten på en lang skadeperiode.

For Julie Granum (20) har ikke veien til Rema 1000-ligaen vært enkel. Et fire år langt skademareritt satte henne hele tiden på sidelinjen mens lagvenninnene fikk utvikle seg videre.

– Når jeg ser tilbake på det, så ville jeg ikke gjort det igjen, forteller 20-åringen.

Skadeforfulgt

I familien Granum på Jessheim har håndball alltid vært den store idretten. Storesøster, mamma og pappa hadde alle vært aktive, og det var et naturlig valg for Julie å starte med håndball som liten.

Hun var et talent fra tidlig alder, men hadde ingen høye ambisjoner og spilte for å ha det gøy.

Men som 16-åring begynte hun å slite med smerter i leggene og fikk påvist Compartment Syndrome - et syndrom hvor det blir for trangt for leggmuskulaturen i forhold til de hinnene som ligger rundt.

2016: Julie Granum måtte inn og operere for å bli kvitt leggproblemene. Foto: Privat

– Det er et syndrom som er medfødt. Vi fant til slutt ut at jeg måtte opereres, og da snittet de opp seks snitt til sammen. Tre snitt i hver legg, forteller Granum.

Og skadene fortsatte. Året etter, i 2017, røk hun fremre korsbånd i kamp.

2017: En av lagvenninnene til Granum røk også korsbåndet rundt samme tid, og de ble en stor støtte for hverandre. Foto: Privat

– Det er jo en veldig omfattende skade for å være så ung, så jeg visste ikke helt hva som var i vente. Jeg var usikker på hvordan det skulle gå.

Ny kneskade

Etter operasjon og en lang opptrening var Granum på treningsleir i 2018 med laget sitt. Under en treningskamp kjente hun at kneet vrei seg da hun tok en vending, og det ble en skade på menisken.

– Jeg skjønner at noe galt har skjedd. Da blir jeg ganske forbanna, for å si det sånn. Jeg hadde gjort den gode jobben med korsbåndet, og så kom det på nytt. Det var veldig mentalt slitsomt.

Så ventet fire måneder på sidelinjen igjen, men opp gjennom årene har det aldri vært et tema å legge håndballskoene på hylla.

– Jeg har alltid tenkt at jeg har lyst til å vise potensialet mitt og det er dette jeg vil drive med, så det har vært helt naturlig å ikke gi opp.

2021: Granum har etablert seg i A-stallen til Aker Topphåndball. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Tatt steget opp til eliten

Rett før comebacket tråkket Granum over, men rakk akkurat å være med da J20-laget til Aker Topphåndball tok klubbens første NM-gull i desember 2019.

Nå har hun vært skadefri i ett år.

– Jeg tar ingenting for gitt lenger. Jeg synes det er så gøy bare å kunne se jentene og få trene med dem. Bare å kunne gjøre det jeg har lyst til har vært helt fantastisk.

Til daglig spiller 20-åringen i Aker Topphåndball i Rema 1000-ligaen og har så langt i sesongen notert seg for flere «banens beste»-kåringer.

– Det er nå jeg har forstått hvor god jeg kan bli. Fra å spille J16 til å bli satt tilbake hele tiden og så fortsatt klare å prestere denne høsten, har gitt meg så mye motivasjon, sier Granum og legger til:

– Jeg har jo lyst til å bli den beste håndballspilleren jeg kan bli.