Sang han nettopp sin egen sang?

De siste ukene har det blitt spekulert om det er selveste Morten Harket som skjuler seg bak masken som «Vikingen» i den britiske versjonen av «Maskorama», «Masked singer UK».

NRK har tidligere snakket med datteren til Harket, Tomine. Hun er overbevist om at faren befinner seg i England.

DATTER: Tomine Harket er sikker på at faren gjemmer seg i Vikingen. Her i forbindelse med Stjernekamp-deltagelsen. Foto: Nesvold, Jon Olav Foto: Nesvold, Jon Olav

– Jeg liker å tro at jeg kjenner igjen stemmen til min egen far. Det er en type vibrasjon i stemmen til pappa, som gjør at jeg tror det høres ut som han, sa Tomine til statskanalen.

Take on me

Til nå har det kun vært stemmen som er lik Harkets falsetter og høye toner. Under lørdagens sending valgte «Vikingen» å fremføre A-ha-låten «Take on me», og dermed kokte det over i kommentarfeltet på YouTube.

Hør låten i videovinduet under:

– Hvordan kan de ikke gjette at dette er Morten Harket? Han synger jo sin egen sang, en helt nydelig fremførelse, Morten, er det en som skriver.

– Definitivt Morten, og sangen er identisk til A-ha`s Unplugged-versjon som var med i Deadpool 2-filmen, skriver en annen.

Mange sammenligner opptredenen med Harket sin fremførelse under MTV Unplugged.

Hør og døm selv i videoen under:

A1?

Selv om det er A-ha som har originalversjonen av låten, må vi ikke glemme at bandet A1 også har sunget låten og fikk den på førsteplass på den britiske hitlisten i år 2000.

ALL of tonight's SONGS were a CLUE to the Masked Singers TRUE IDENTITY 👀🤔 #MaskedSingerUK pic.twitter.com/AfjGdxbwmd — The Masked Singer UK (@MaskedSingerUK) January 23, 2021

Rita Ora, som er dommer i programmet, gjetter dermed på at «Vikingen» like så godt kan være Ben Adams. På Twitter er man uenige, der noen mener at det må være Christian Ingebrigtsen som skjuler seg bak masken.

Espen Lind, som er mentor i The Voice, har selv jobbet med Harket. Han er overbevist om at det er A-ha-vokalisten som skjuler seg bak masken.

– Jeg tror det er Morten. Du hører det på stemmen hans, både når han snakker og når han synger. Jeg er egentlig ganske overbevist om at det er han, sier Lind.