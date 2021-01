Tall fra Utrykningspolitiets (UP) kontrollaktivitet i 2020, forteller at fjoråret satte flere negative rekorder. Antallet fartsovertredelser endte på nærmere 109.000, noe som er en økning på hele 12 prosent fra året før. Også i i 2019 var antallet fartsovertredelser veldig høyt – 97.519.

Enda verre står det til med førerkortbeslag på grunn av fart. Her endte det med at 6.218 råkjørere måtte levere fra seg førerkortet, noe som var en økning på rekordhøye 22 prosent fra 2019.

– Dette viser at de som kjører for fort, nå ser ut til å kjøre enda fortere. Den trenden vi registrerte gjennom den første pandemi-perioden med nedstengning og hjemmekontor har derfor holdt seg uendret videre utover året, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

Han uttrykker sterk bekymring for at tendensen til grovere overtredelser ser ut til å vedvare.

Et lyspunkt siste år var at færre ble knepet av fotoboksene. Foto: Statens vegvesen

Mer kontroll

– Hvilke tanker har dere om årsaker til denne negative utviklingen?

– Vi ser flere mulige årsaker. En ting som sikkert har betydd en del, er at vi har kontrollert flere på fart det siste året. Vi ser også tydelig at innføringen av en enklere og mer effektiv registrering av forelegg med bruk av mobil har gjort oss mer effektive – vi rekker mer på samme antall timer.

– Gjennom året har vi perioder også spisset kontrollene på fart merkbart, noe som også har gitt resultater.

– Hva med mørketallene – er det slik at dere eventuelt kunne gange opp en-til-en i forhold til flere timer innsats? Altså at dobbel kontrollinnsats ville gi dobbelt antall overtredelser?

– Ja, det tror jeg nok ville stemme godt.

Tatt to ganger - i samme fartskontroll!

Da ryker lappen

– Rekordhøyt antall førerkortbeslag forteller om stadig grovere overtredelser?

– Ja, dessverre. Gjennom hele året har vi sett at andelen grove fartsovertredelser har holdt seg høy. Resultatet var altså 22 prosent økning på førerkortbeslag for fart, og det er mye. Vi må jo huske at man skal faktisk kjøre ganske mye over fartsgrensen før vi tar lappen. I 60-sone, eller lavere, må du ha som utgangspunkt ha en hastighet som er 26 km/t høyere enn fartsgrensen før førerkortet ryker. Er fartsgrensen 70 km/t eller høyere, må det plusses på 36 km/t før grensen for beslag passeres. På motorvei med fartsgrense 100 eller 110, er påplussingen før førerkortbeslag 41 km/t, forteller UP-sjefen.

– Mange kjører for fort, og mørketallene er store, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksenmm

Ikke avskrekkende nok?

– Hvorfor har vi fått denne utviklingen akkurat siste år – er det korona-pandemien som har skylden her også?

– Korona har nok bidratt gjennom mye mindre trafikk på veiene i lange perioder. Ut over dette har vi hatt mye fint vær siste år, også med en lang, fin høst og en mild førjulsvinter med bare veier og gode kjøreforhold. Da blir fristelsen også større for de mest fartsglade, understreker UP-sjefen.

Færre knipes av fotobokser

– Det norske bøtenivået for fartsovertredelser er mye høyere enn i land vi kan sammenligne oss med. Fra årsskiftet ble det enda høyere. Er det likevel ikke avskrekkende nok?

– Nei, det er nok ikke der det ligger. Etter min mening er bøtenivået høyt nok, det er ingen ting i veien med dette. Dette synes jeg bekreftes ved at andelen norske bilister som holder seg innenfor fartsgrensene fortsatt øker. Så selv om flere enn noen sinne kjørte for fort – og til dels mye for fort – siste år, så øker altså andelen som ikke kjører fortere enn de har lov til, sier han.

– Hvordan ser 2020-tallene ut for saker fra fotoboksene?

– For ATK viste tallene en nedgang fra 2019. Antall forenklede forelegg endte på 62.148 mot 71.079 året før, og de ble skrevet 2.673 anmeldelser mot 4.101 i 2019. Også antallet førerkortbeslag sank klart, fra 723 i 2019 til 519 siste år. Med flere driftstimer og flere biler passert, ser vi her en ganske klar positiv utvikling, sier UP-sjefen til slutt.

