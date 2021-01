Bolsjunov slo etter konkurrenten da Norge vant stafetten: – Minner mer om UFC enn langrenn

Stafettgutta knuste all motstand på stafetten i Lahti. Men Aleksandr Bolsjunovs slag mot Joni Mäki tok all fokus etterpå. Russland ble disket på grunn av Bolsjunovs oppførsel.

Pål Golberg, Emil Iversen, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger fulgte opp jentenes suksess i Lahti og tok en knallsterk seier på stafetten.

Sjur Røthe la grunnlaget for seieren med en helt enorm tredjetappe. Han sendte Hegstad Krüger ut med et forsprang på 38,3 sekunder foran Finland og 38,9 foran Russland.

Hegstad Krüger gikk Norge inn til en suveren seier i VM-generalprøven i stafett.

Se Bolsjunovs slag øverst (video med tillatelse fra NRK)

Finland spurtslo Russland i kampen om andreplassen, men det var ikke uten dramatikk. I spurten viste TV-bildene at Aleksandr Bolsjunov slo etter finske Joni Mäki, både med staven og knyttneven.

I målområdet krasjet de to kamphanene og bråket fortsatte.

– Jeg er ganske sjokkert over at det jeg skjer. McGregor tapte i natt, og dette lignet mer på det vi så i UFC enn langrenn. Jeg håper FIS kommer ganske kjapt på banen og at det får umiddelbare konsekvenser, sa Norges landslagssjef Eirik Myhr Nossum til TV 2.

– Dersom du driver og slår ned folk, så må du finne deg en annen idrett, slo han fast.

Disket for usportslig oppførsel

Etterpå ble det klart at Russland ble disket av FIS på grunn av slaget og oppførselen til Bolsjunov. Juryen avgjorde at finnen valgte korridor på oppløpet på riktig måte. Det russiske første laget ble diskvalifisert fra tredjeplassen, og annetlaget rykket opp til tredjeplass.

Joni Mäki sier at han ikke hadde forventet den type handling fra sin russiske konkurrent.

– Jeg ble litt overrasket. Det kom helt ut av det blå. Jeg synes ikke det er bra for sporten, og håper at det ikke skjer igjen i fremtiden, sier finnen til TV 2.

– Har Bolsjunov sagt noe til deg i etterkant?

– Nei, han har ikke sagt noe, svarer Mäki.

– Hva vil du si til ham?

– Konkurranse er konkurranse. Som sprinter gir jeg ikke bort gratis rom. Jeg håper at han vet det, svarer han.

Emil Iversen hadde akkurat fått vite at Russland var disket da han snakket med TV 2. Han er enig i FIS' vurdering.

– Det var ufint det som skjedde. Det var stygt å se på. Det føltes litt som når man slåss på samfunnshuset når man var ungdom på fest. Det hører ikke hjemme her. Det var pinlig for hele det russiske laget, og spesielt Bolsjunov, sier trønderen til TV 2.

– I dag står vi rakrygget. De blir på en måte litt ydmyket hele helgen. Det er deilig, men sånn oppførsel hører ikke hjemme. Han har hatt sine muligheter til å skinne bra på TV. Det går ikke alltid stang-inn, og da er det flaut at det blir såpass med konsekvenser, mener Iversen.

– Hvordan skal Bolsjunov klare å rette opp dette?

– Rette opp og rette opp. Jeg gir litt faen i hva de holder på med. Han sitter vel ikke igjen med et veldig godt inntrykk hos de fleste TV-seerne. Kjenner jeg russerne rett, så er det vel finnen sin feil alt som skjer. Så han får sikkert en del støtte fra Russland, men kommer dårlig ut i hvert fall i Finland, svarer Iversen og humrer.

Hegstad Krüger mener russerens oppførsel er helt uaktseptabel.

– Jeg mener at det kan koke i øyeblikket, men å slå og krasje inn i hverandre – det er ikke akseptabel oppførsel, slår Simen Hegstad Krüger fast overfor TV 2.

Det skulle i utgangspunktet handle om Norge mot to russiske lag, men da Sjur Røthe satte fart på tredjeetappen og fikk en stor luke, var det kun snakk om Norge. Simen Hegstad Krüger på ankeretappen hadde nesten 40 sekunder ned til nærmeste konkurrent.

– Tungt

Pål Golberg slo til ut og fikk bare med seg russerne Ilja Semikov og Aleksej Tsjervotkin. Første etappen av sistnevnte hadde blant annet et stavbrekk. Ved veksling skilte det 10,7 sekunder ned til det russiske førstelaget

Emil Iversen klarte derimot ikke kvitte seg med Ivan Jakimotsjkin på det russiske annetlaget. Men de to holdt Jevgenij Belov på det russiske førstelaget på samme avstand,

– Det ble tungt og et jageløp, og jeg klarte ikke å bli kvitt russeren, sa Iversen til NRK.

VM-laget ikke satt

Røthe brukte litt tid på å få en avstand til Andrej Melnitsjenko, men fikk over 40 sekunder på vei inn mot mål på annenrunden. Det var finske Iivo Niskanen som var nærmest, 38,3 sekunder bak. Denis Spitsov hadde også tatt seg forbi landsmannen.

Krüger fikk en sjarmøretappe og slapp ikke russerne Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov inn i posisjon. Ustjugov måtte slippe på den siste runden, og Bolsjunov og Joni Mäki gjorde opp om de to neste plassene bak Norge.

– Ekstremt fornøyd med hvordan vi presterer og gjennomfører stafetten. Vi snakket om å gi neste mann et best mulig utgangspunkt. Stafettlaget i VM er på ingen måte satt. Jeg har mange mann å velge mellom, sa Eirik Myhr Nossum til NRK.

annen bak monsteretappen til Norge, Sjur Røthe, ikke sikker på om han får gå stafetten i VM.

– Jeg føler meg ikke sikker på at jeg får gå stafetten i VM, men jeg har veldig lyst til å gå den tredje etappen i VM. Vi får bare se etter 15 kilometeren i VM, da blir det nok avgjort hvem som får gå stafetten etterpå, sa Sjur Røthe til TV 2 etter sin monsteretappe.