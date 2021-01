Du kan spare 11.000 kr på å velge riktig matbutikk på nett

TV 2 hjelper deg har fått hjelp av familien Nordin fra «Familiekokkene» for å sjekke om kvaliteten er bedre når man håndplukker matvarer i butikk enn på nett.

Her er deres funn:

Frukt og grønt er like bra i de tre nettbutikkene som hos Extra, Rema 1000 og Kiwi. Men flere av nettvarene er ikke modne slik som avocado, mango og tomater.

Fersk laksfilet er best hos Coop hjemmelevering og karbonadedeig fra Strøm-Larsen gjør at Kolonial.no scorer best i denne kategorien. Kylling har lite smaksvariasjoner. I denne kategorien var Kiwi litt dårligere enn de fem andre butikkene.

Fersk brød og bakevarer smaker best hos de tre nettbutikkene. Med Kolonial på topp med sitt eget bakeri. Særlig billigbrød fra Extra, Rema 1000 og Kiwi får dårlig tilbakemelding fra familien.

Siden forskjellene på kvalitet og størrelse var så stor i smakstesten, har TV 2 hjelper deg fjernet fersk laks uten skinn (hos billigbutikkene har de en frosset variant som er billigere), ferske bakevarer (dyrere brød, kanelsnurrer og rundstykker) og kjøttdeig fra vår pristest. Med disse varene i handlekurven ville nettbutikkene øke forskjellen i pris med rundt 100 kr.

Totalt sett vinner Kolonial.no smakstesten til familien Nordin.