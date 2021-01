Se oversikten: Dette er tiltakene som kan bli innført

Regjeringen vurderer strenge tiltak for Oslos nabokommuner, men risikonivået vil trolig bare heves til fire. Det betyr at tiltakene mest sannsynlig blir mindre strenge enn i Oslo.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo ble det lørdag innført svært strenge tiltak i ti kommuner på Østlandet, blant dem Oslo.

Kommunene ble satt på det aller høyeste tiltaksnivået, risikonivå 5. Situasjonen er svært uoversiktlig, og flere av Oslos nabokommuner har derfor bedt regjeringen innføre strenge tiltak i deres kommuner også.

Regjeringen holder pressekonferanse om nye tiltak i kommunene rundt Oslo klokken 21.

Du kan følge pressekonferansen på TV2.no og TV 2 Nyhetskanalen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver på sin hjemmeside at det er tiltak på risikonivå 4 som er aktuelt. Kilder i regjeringen bekrefter dette til NTB.

Det betyr at tiltakene i de nye kommunene trolig ikke blir like strenge som de regjeringen innførte i ti kommuner lørdag formiddag.

Ulike tiltakspakker

Risikonivå 4 brukes når det er utbredt spredning av virus i en kommune.

Folkehelseinstituttet skriver at dette nivået kjennetegnes ved at rundt 20 til 30 prosent har ukjent smittesituasjon. Et annet kjennetegn er at kapasiteten for smittesporing og testing er overbelastet.

Asker, Bærum, Lillestrøm og Drammen er blant kommunene som har bedt om strengere tiltak.

– Vi i Bærum ser situasjonen som svært bekymringsfull. Vi ønsker samordnede tiltak fra nasjonale myndigheter, også for nabo til nabokommunene, sa ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog til TV 2 lørdag.

I FHIs oversikt over de ulike risikonivåene kommer det frem hvilken tiltakspakke som er anbefalt på nivå fire.

De tiltakene som kan bli innført er blant annet stenging av alle underholdningstilbud, treningssentre og svømmehaller, gult nivå på grunnskoler og barnehager og en anbefaling om å begrense antallet sosiale kontakter i uken til ti.

Dette er alle tiltakene for risikonivå 4: Serveringssteder: Skjenkestopp.

Privatlivet: Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger utover nødvendige kontakter i jobbsammenheng,husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter, eventuelt bare utendørs. Forsterket råd om å holde avstand. Risikogrupper: De over 80 år og de med høyest medisinsk risiko bør få råd om å leve skjermet. De som bor med personer i risikogruppen bør også leve mer tilbaketrukket; ellers bør man holde økt avstand til dem.

Munnbind: Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom, hvis det er trengsel eller man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Bruk munnbind i en-til-en virksomheter (frisører mv.), hvis man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Arbeidslivet: Dokumentér at ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er mulig. Vurder å stenge kantine og andre områder ansatte samles. Private sammenkomster (på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler): Innendørs: Inntil 10 personer. Utendørs: Inntil 20 personer Arrangementer: Innendørs: Inntil 10 personer. Utendørs: Inntil 50 personer Underholdningstilbud: Stenging. Treningssentre og svømmehaller: Stenging. (Vurdere å opprettholde svømmetrening for barn og unge og rehabilitering-/behandlingstilbud for voksne og barn.) Universiteter og høyskoler: Digital undervisning som hovedregel, med unntak av studier som krever fysisk tilstedeværelse. Vurder å stenge kantiner og andre områder der studenter samles. Lesesaler kan holdes åpne med smitteverntiltak. Vurdere bruk av munnbind når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand. Breddeidrett: Voksne: Stans breddeidrett for voksne innendørs. Barn og unge: Stans kamper,turneringer og stevner. I perioder med rødt tiltaksnivå på skoler bør begrensning av fritidsaktiviteter også vurderes, eventuelt differensiere mellom utendørs og innendørs aktiviteter. Fritidsaktiviteter: Voksne: Stans aktiviteter som samler flere innendørs. Barn og unge: I perioder med rødt tiltaksnivå på skoler bør begrensning av fritidsaktiviteter også vurderes. Eventuelt differensier mellom utendørs og innendørsaktivteter. Kollektivtrafikk: Bruk inntil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet. Ett åpent sete mellom passasjerer på fly. Barnehager, grunnskole, videregående skole og skolefritidsordning: Gult nivå for barnehage og grunnskole. Rødt nivå for videregående skole. Varighet bør settes for 14 dager av gangen, med fortløpende vurdering av tiltaksbyrde og forholdsmessighet. Reise: Unngå unødvendige reiser innenlands. Ved reise til område i Norge med lite smitte bør man være særlig forsiktig de første 10 dagene etter ankomst. Testing: Kan vurdere screening i grupper med høy smitterate. Regelmessig testing av ansatte i sykehjem.

Butikker kan holde åpent

Kommunene som er plassert på risikonivå 5 og som nå lever med svært inngripende tiltak er Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Lørdag formiddag måtte alle butikker i kommunene stenge, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Dette gjaldt også vinmonopolet.

På risikonivå 4 nevnes ikke stenging av butikker eller andre virksomheter som et anbefalt tiltak.

Det står heller ingen ting om at restauranter må stenge dørene eller kun tilby take away.

Lov med besøk

Tiltakene på de ulike risikonivåene har også store forskjeller når det kommer til sosiale kontakter og sammenkomster.

På risikonivå fem skal man unngå besøk, og det er et forbud mot private sammenkomster i eget hjem. Det er heller ikke lov med noen arrangementer eller private sammenkomster på offentlig sted, med unntak av bisettelser.

Det er viktig å begrense sosial kontakt også på risikonivå fire, men tiltakene er ikke like inngripende.

Det er lov å ha besøk, men antallet sosiale kontakter gjennom en uke skal ikke overstige 10 personer. Dette gjelder ikke nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Gult nivå på skoler

Et tredje område hvor det er store forskjeller på tiltakene er skole og barnehage.

I de ti kommunene på Østlandet med risikonivå 5 er alle barnehager og skoler satt på rødt nivå.

Videregående skoler må ha hjemmeundervisning hele uken og alle universitetsstudenter må ha digital undervisning. Det anbefales også at hele campus, inkludert lesesaler og bibliotek, stenges for studentene.

På risikonivå fire blir barnehage og grunnskole satt på gult nivå. Videregående skole får rødt nivå, men det er ikke et krav om at alle skal ha hjemmeskole. FHI understreker at det må gjøres fortløpende vurderinger.

På universiteter og høyskoler er hovedregelen at det skal være digital undervisning, men det kan gjøres unntak for studier som krever fysisk tilstedeværelse. Det er ikke anbefalt at campus og lesesaler må stenger ned, men man bør vurdere å stenge kantiner og andre områder der studenter samles.