Hemmelige UFO-dokumenter offentliggjort: – Helt klart vært toppmøter om dette

USAs etterretningsorganisasjon CIA har gjennom flere tiår samlet og holdt hemmelig historier om observasjoner av UFOer. Nå er store mengder dokumenter offentliggjort.

Dokumentene inneholder informasjon om både UFOer og andre tilsynelatende utenomjordiske hendelser. UFO står for uidentifisert flyvende objekt.

NORSK ROMSENTER: Pål Brekke, fagsjef for romforskning. Foto: Norsk Romsenter

Fagsjef for romforskning hos Norsk romsenter, Pål Brekke, sier dokumentene viser til observasjoner som ikke kan forklares, gjort av blant annet jagerpiloter.

– Det mest spennende er kanskje at de tidligere har sagt at de har nedlagt denne såkalte UFO-gruppen sin, men så viser det seg at de fremdeles har holdt på med dette frem til i dag, sier Brekke.

USA innrømmet etterforskning

I 2019 innrømmet Pentagon at de etterforsket UFOer, etter at deres hemmelige prosjekt ble avslørt to år tidligere.

I april 2020 bekreftet dessuten Pentagon at en rekke UFO-videoer som hadde sirkulert på nettet i flere år, var ekte. De publiserte selv videoene for å rydde opp i tvil om hvorvidt videoene var ekte.

– Det har helt klart vært toppmøter mellom toppledere både i regjeringen og Pentagon om disse observasjonene. Det viser at det er veldig viktig for det amerikanske forsvaret å prøve å forstå disse fenomenene, sier Brekke.

DELES: Et CIA-dokument fra 1952 om «flyvende tallerkener». Foto: Skjermdump / CIA

– Forsvaret ønsker å vite mest mulig

Brekke forteller at det er vanskelig å bli klokere på UFO-fenomener ettersom de fleste observasjonene har hatt en naturlig forklaring.

– Tidligere var det noe som het The Blue Project, som gikk gjennom 12.000 UFO-observasjoner. Av de var det bare 700 man ikke kunne forklare naturlig.

Han forteller at det amerikanske Forsvaret ønsker å vite alt som er å vite om det som observeres.

– I forsvarssammenheng er dette ting som kan være en fiendes nye våpensystemer, radarsystemer eller spionverktøy, og da er det klart at man blir nysgjerrig og prøver å finne ut hva det er, sier Brekke.

Sted i Norge kjent for uforklarlig fenomen

Det er foreløpig ikke sikkert om det står noe om observasjoner gjort i Norge i dokumentene.

– Det jeg derimot hører har vært nevnt, er stedet Hessdalen i Norge. Der er det observert veldig mange uforklarlige lysfenomener, sier Brekke.

1999: Det første året romstasjonen sto i Hessdalen, ble det gjort hele 26 uforklarlige observasjoner. Foto: Geir Magnusson / NTB

Hit var det mange som reiste på 80-tallet for å studere fenomenet, og det ble satt opp en romstasjon for å måle magnetfelt og lysfenomener.

– Det som er interessant er at man gjorde veldig mange observasjoner her i begynnelsen, mens i dag er det veldig få observasjoner igjen. Så det er klart at dette har avtatt, sier Brekke.

– Finnes for lite observasjoner

Årsaken til at det er vanskelig å finne ut mer om UFO-ene, er at man har få observasjoner.

– Filmene som er tatt med jagerfly viser et objekt som beveger seg veldig raskt, men hvis man bare har ett kamera og ikke vet avstand, er det vanskelig å anslå hastighet og størrelse på dem, forteller Brekke.

Det samme gjelder observasjoner gjort av vanlige mennesker.

– Det er ofte få som har sett dem og man har dårlige bilder, og da er det vanskelig å finne ut hva det kan ha vært.

– Så til det store spørsmålet, er det liv på andre planeter?

– Med over to hundre milliarder stjerner i vår galakse og mange andre galakser, er det klart at muligheten for liv er der. Man har i de senere 20 årene observert over 4.000 planeter ved andre stjerner, og de ligger ikke så langt unna. Så at det finnes liv der ute er helt klart, men spørsmålet er om noen ville klare å reise hit for å oppsøke oss, mener Brekke.

Han forteller at det ville ta omtrent 150.000 år å reise til de andre planetene med menneskers teknologi i dag.

– Dersom noen faktisk har vært her, er det lite sannsynlig at de har reist så langt uten å kontakte oss eller gjøre noe mer enn å tråkke litt ned i en kornåker, sier han.