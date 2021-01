Gladmelding: Utlån i boks for Stefan Johansen

Det har vært et tungt halvår for Stefan Johansen, som ikke ble funnet plass til i Premier League-troppen til Fulham.



Men nå nærmer det seg en løsning.



TV 2 får bekreftet at 30-åringen nærmer seg en utlånsavtale med Championship-klubben QPR. Avtalen er ventet å offentliggjøres i løpet av kort tid.

Også engelske medier, blant dem West London Sport, har omtalt at en utlånsavtale nærmer seg.

Varighet ut sesongen

Queens Park Rangers ligger foreløpig på 17.-plass på engelsk fotballs nest høyeste nivå.



Utlånet av Johansen vil i utgangspunktet vare ut sesongen, får TV 2 opplyst. Johansen skrev så sent som i 2019 en ny kontrakt med Fulham, som gjør at han er bundet til London-klubben ut 2022.

Likevel har han ikke klart å slå gjennom i Premier League i år, og derfor har Johansen vært på desperat jakt etter ny klubb og spilletid. Under Lars Lagerbäck var 30-åringen landslagskaptein og i så måte er utlånet til QPR gode nyheter for landslagssjef Ståle Solbakken.



Stefan Johansens agent Tore Pedersen har ikke besvart TV 2s henvendelser søndag formiddag.