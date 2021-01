Lurte kometen trill rundt etter stafettseieren: – Jeg begynte nesten å grine litt

Tiril Udnes Weng gjorde grunnjobben på første etappe. På andre etappe skaffet som forventet en solid luke.

Langrennskometen Helene Marie Fossesholm beholdt luken og økte ytterligere forspranget på sin tredjeetappe, og på ankeretappen kontrollerte Heidi Weng inn til en helt suveren norsk seier i Lahti. Hun gikk ut på siste etappe med et forsprang på 51,8 sekunder foran Finland.

I mål var Norge hele 42,9 sekunder foran Sverige på andreplass. Finland tok tredjeplassen, 59,5 sekunder bak.

Norge knuste, som forventet, all motstand på sesongens eneste stafett i verdenscupen, den første og siste før VM i Oberstdorf.

Etter målgang lurte lagvenninnene kometen Helene Marie Fossesholm etter hennes fremragende etappe.

– Jeg er veldig fornøyd, men da jeg kom inn var det noen som tydeligvis hadde planlagt noe. For jeg kom inn fornøyd med meg selv, så kom hele gjengen og sa at jeg hadde gått feil ved veksling og vi var på nippet til å bli disket. Da begynte jeg nesten å grine litt. Men så tulla de bare, og sa det gikk bra. Så takk for den, smilte Helene Marie Fossesholm til TV 2 etter seieren.

– Men vet du hva, du må tåle steiken skal du være med på leiken, smilte hun.

Johaug var fornøyd med gjennomføringen.

– Det var veldig veldig moro å komme tilbake, det har vært litt nerver, sa Johaug til TV 2 etter stafettenseieren.

– Nå er det først og fremst Falun neste helg, jeg er inne i en god treningsperiode, og må bare finne roen og jobbe. Jeg må prøve å ikke gjøre så mye annet enn det jeg har gjort til nå. Jeg vet formen er der, sa hun videre.

Weng er enig.

– Det var gøy å gå. Jeg følte meg egentlig bare veldig pigg. Jentene hadde gjort jobben. Det var bare å gå for å slappe av litt, holdt jeg på å si. For jentene hadde jo gjort jobben, sa Heidi Weng til TV 2 etter å ha kontrollert Norge inn til seier på ankeretappen.

Sverige og Russland svekket

Det svenske og russiske laget var svekket, og Norge var storfavoritter før stafetten på 4 x 5 kilometer.

I tillegg var Finland og USA de andre lagene som kjempet om plassene bak Norge.

Tiril Udnes Weng lå sammen med Finland, Sverige, USA og Russland til første veksling.

Johaug satte opp tempoet i den første lange bakken, og allerede da ble det strekk i feltet. Halvveis ut på etappen var de fire utfordrerne fortsatt med, men de falt av i runde to opp den samme bakken.

– Klinket til opp bakken

Finske Kerttu Niskanen var den nærmeste til å følge Johaugs høye tempo. Hun var sju sekunder bak da Fossesholm satte i gang etappe tre og skøytedelen.

– Jeg synes jeg løste det på en bra måte. Da Tiril vekslet som nummer tre, bestemte jeg meg for å ligge bak, finne roen, og så klinket jeg til i bakken, sa Johaug etter etappen.

– Helene går fantastisk bra, så det skal hardt gjøres nå, tror jeg, men stafett er stafett, sa Johaug om vinnersjansene.

Fossesholm økte ledelsen til Finland med over halvminuttet med det som var en imponerende etappe, og Heidi Weng hadde 51 sekunder å gå på ved veksling til siste etappen.

Den ledelsen var det kun et fall som kunne ødelegge, og Weng gikk inn til en overlegen seier.