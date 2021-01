Fotballryktene: – Barcelona vil hente Agüero gratis – Ødegaard-overgang drar ut

Barcelona vil hente Manchester Citys stjernespiss Sergio Agüero (32) og Bayern Münchens forsvarsstjerne David Alaba (28) gratis til sommeren når kontraktene til de to stjernene går ut, melder Mundo Deportivo og Mail on Sunday.

Samtidig er både Chelsea og Manchester United interessert i å signere Barcelonas franske profil Ousmane Dembele. 23-åringen har 18 måneder igjen av sin kontrakt på Camp Nou, rapporterer spanske Sport.

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær er også interessert i å legge en stor sum på bordet for å sikre seg RB Leipzigs forsvarskjempe Dayot Upamecano. Men Solskjær får kamp fra Liverpool og Jürgen Klopp, som også vil kjøpe 22-åringen, melder Sunday Mirror.

Leicester Citys manager Brendan Rodgers seiler opp som den heteste kandidaten til å bli ny manager i Chelsea om Frank Lampard får sparken, melder Daily Star on Sunday-

Både Everton og Leicester City er interessert i å hente Southamptons engelske landslagsspiss Danny Ings, som har 18 måneder igjen av sin kontrakt, melder 90 Min.

Tidligere Liverpool og Newcastle United-manager Rafael Benitez ønsker seg en ny trenerjobb i Premier League. Men også Napoli og Roma kan være aktuelle for spanjolen som nylig forlot trenerjobben i kinesiske Dalian.

Jesse Lingard kan komme til å forlate Manchester United i løpet av kort tid. Både Newcastle United, Sheffield United og West Brom vil hente 28-åringen på lån, ifølge Mail on Sunday.

Venstrebacken Brandon Williams (20) kan også komme til å forlate Manchester United på utlån. Både West Ham og Southampton er interessert i å låne unggutten, hevder The Sun on Sunday.

West Ham vil hente Sevillas 23 år gamle angriper Youssef En-Nesyri, men Sevilla gjør det klart at spilleren ikke får forlate klubben i januar, melder Estadio Deportivo.

David Moyes, West Hams manager, er også på jakt etter Celtic-spissen Odsonne Edouard. Det hevder Daily Star.

Tidligere Viking-trener Roy Hodgson vil hente Leicester Citys Demarai Gray til Crystal Palace.

Tidligere Bournemouth-sjef Eddie Howe skal være ønsket som ny manager i Newcastle om Steve Bruce sparkes, ifølge The Sun.

Aston Villa har kommet med et nytt bud på Marseilles midtbanespiller Morgan Sanson på 155 millioner kroner og håper å kunne fullføre overgangen for 26-åringen i løpet av kort tid, melder Mail on Sunday.

Bayern München vil tilby stjerneskuddet Jamal Musiala en ny kontrakt etter at det ble kjent at både Liverpool og Manchester United vil sikre seg Englands U21-landslagsspiller.

Den greske stopperen Sokratis Papastathopoulos (32) er på vei til Lazio etter at han ble løst fra kontrakten med Arsenal, melder Gazzetta dello Sport.

Ødegaard-overgang drar ut

Martin Ødegaards låneovergang til Arsenal ser ikke ut til å bli klar før neste uke.

Det melder flere engelske medier og blant andre avisen The Sun.

Alt tyder på at London-klubben blir den fjerde klubben Ødegaard lånes ut til etter at Real Madrid hentet ham og ga ham debuten som 16-åring.

Tittelforsvarer Arsenal ble lørdag slått ut av Southampton FA-cupen. Onsdag møtes lagene i seriekamp i Premier League.

PÅ VEI TIL ARSENAL: Martin Ødegaard. Foto: Stian Lysberg Solum

Det er uklart om Ødegaard kan være aktuell for en plass i troppen allerede da. Avisen Marca skrev fredag at Ødegaard ikke er helt frisk for tiden. Han skal ha slitt med et kne en kort periode.

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil trodde han skulle få Ødegaard tilbake i troppen.



– Han var virkelig nær (å komme til oss), men da Arsenal kom med i kampen og Arteta ringte, valgte Ødegaard å skifte mening, sa han ifølge spanske medier.

Nordmannen var utlånt til Real Sociedad forrige sesong. Det fungerte strålende i et halvt års tid inntil Ødegaard begynte å få trøbbel med et kne (jumpers knee).

Ifølge velinformerte Marca skal Real Madrid være fullt innstilt på å beholde Ødegaard i sine rekker. Klubben ønsker ham tilbake til sommeren.

Da kan det også være at trener Zinédine Zidane er skiftet ut.