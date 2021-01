Conor McGregor ble knocket ut: – Dette tapet var tøft å svelge

Det ble ikke den returen til MMA-buret for Conor McGregor som iren hadde håpet på. I kampen mot Dustin Poirier ble han knocket ut i midten av andre runden.

For etter at Poirier hadde fått inn flere knallharde slag mot ansiktet til McGregor i midten av den andre runden, smalt iren rett ned i bakken. Noen sekunder senere var kampen ferdig, med en tydelig preget McGregor liggende.

Da hadde Poirier, som tidligere har vært midlertidig mester i lettvektsklassen, også fått inn en rekke gode spark mot beina til McGregor. Disse stanset irens offensiv.

Dermed ble det ikke den returen til MMA-buret de fleste hadde sett for seg for McGregor. I januar 2020 knocket han ut Donald Cerrone etter bare et drøyt minutt, foran 20.000 elleville fans.

– Jeg følte meg ikke så komfortabel som jeg burde være. Å være aktiv blir viktig for meg fremover. Jeg kommer snart tilbake. Dette tapet var tøft å svelge, sa McGregor.

Poirier fikk dermed sin revansje mot McGregor. De to møttes også i 2014, i McGregors fjerde kamp i UFC. Da vant McGregor på knockout etter bare ett minutt og 46 sekunder.

– Jeg er glad, men ikke overrasket. Jeg har brukt mye tid på å bli klar til denne kampen. Jeg vil takke Conor, han er profesjonell. Kanskje vi møtes igjen, sa Poirier etter seieren.

God start

McGregor gikk offensivt ut og traff med tre slag før det hadde gått ti-elleve sekunder av den første runden. Etter det roet seg det seg noe ned, før stemningen i arenaen økte betraktelig da McGregor fikk inn et par slag på tampen av den første runden. Han avsluttet runden sterkt med flere solide treffere.

Poirier så sliten ut i starten av den andre runden, men fikk inn flere harde og gode spark mot beina til McGregor. Dette så ut til å bremse ned McGregor. Og da Poirier traff McGregor med flere harde slag mot ansiktet, var det hele over etter to minutter og 32 sekunder av den andre runden.

Tittelkamp?

Stevnet var det tredje i kamporganisasjonen UFC på øya «Fight Island» i Abu Dhabi på en uke, alle med rundt 2.000 fans til stede. Det er første gang det har vært tilskuere på et UFC-stevne siden starten av mars 2020.

Det er nå usikkert hva som blir den neste utfordringen for McGregor nå. Belteholderen i lettvektsklassen Khabib Nurmagomedov la opp etter sin siste seier i oktober 2020. Han uttalte før kampen mellom McGregor og Poirier at han kunne gjøre comeback dersom noe spektakulært skjedde.

Poirier har allerede møtt Nurmagomedov. Det var i september 2019, da Nurmagomedov vant på overlegent vis. Russeren skal ha uttalt følgende til UFC-president Dana White etter kampen mellom McGregor og Poirier:

– Dana, vær ærlig med deg selv. Jeg er mange nivåer over disse gutta, jeg har slått begge to.

Dermed virker det som at Poiriers neste kamp blir for tittelbeltet i divisjonen.

