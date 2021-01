Gjenopptar søk etter antatt omkommet kvinne i brannruinene i Ålesund

– Kriminalteknikere vil gjenoppta søket i dag ved 08-09-tiden. Vi holdt på til midnatt i går, men grunnet branntomtas tilstand avsluttet vi arbeidet, sier operasjonsleder Tor André Gram Frank til VG.

Politiet fikk melding om brannen på Aspøya klokka 5.45 lørdag morgen, og nødetatene var raskt på stedet. Flere personer ble berget ut av huset. I alt ble 33 personer evakuert fra det brennende huset og andre hus rundt. De fleste av dem har fått flytte tilbake.

To personer ble altså etter hvert meldt savnet. Like før klokka 18 lørdag ettermiddag opplyste politiet i en pressemelding at de fryktet at de to hadde mistet livet i brannen. Ikke lenge etter ble det gjort funn av en kvinne i brannruinene.

LETING: To personer ble etterhvert meldt savnet i brannen. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Fem personer ble kjørt til sykehus etter brannen, hvorav to ble innlagt med lettere eller moderate skader.