Titusenvis demonstrerte i gatene – nye avsløringer fra Putins motstander vekker oppsikt

I sin første melding etter at han ble pågrepet, gjorde den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj det klart at han ikke aktet å begå selvmord.

– Jeg har ingen planer om verken å henge meg eller kutte pulsårene med en kvesset skje, sier han i et innlegg på Instagram.

Navalnyj ble pågrepet allerede i passkontrollen da han returnerte til Russland forrige helg for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Berlin i august i fjor.

I varetekt

Selv har han hele tiden hevdet at russiske myndigheter sto bak forgiftningen, og laboratorier både i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at han ble utsatt for den russiske novitsjok-giften.

Navalnyj er siktet for å ha brutt vilkårene for en betinget dom fra 2014 og er varetektsfengslet frem til 15. februar.

Den fengslede opposisjonslederen hadde oppfordret folk til å demonstrere mot president Vladimir Putin. Blant dem som ble arrestert, var hans kone Julija Navalnaja, som i likhet med mange andre demonstranter ble løslatt i løpet av dagen.

Avslørende film

En gransking med sterke anklager mot president Vladimir Putin ble publisert på Navalnyjs blogg tirsdag sammen med en video som var spilt inn før han ankom Russland søndag.

Filmen på nærmere to timer, som ble lagt ut på Navalnyjs Youtube-konto 19. januar, rundet søndag 77 millioner visninger.

Her viser hans antikorrupsjonskampanje nye opptak av residensen som kalles «Putins palass».

Det luksuriøse komplekset ved Svartehavskysten er ifølge Navalnyj bygd gjennom utilbørlig bruk av statlige ressurser. Et komplekst samspill mellom virksomheter og kontantstrømmer skal ha muliggjort finansieringen av luksusen.

39 ganger større enn Monaco

Eiendommen skal ha en verdi på over 10 milliarder kroner og ble ifølge granskingen betalt for med «den største bestikkelsen i historien».

Den skal være 39 ganger så stor som Monaco, og skal blant annet inneholde et kasino, vingårder og en skøytebane.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som Navalnyj hele veien har hevdet står bak forgiftningen av ham, skal eie mer enn 7.000 hektar med jord rundt eiendommen.

Komplekset skal være finansiert av nære allierte av Putin, blant dem Igor Setsjin, sjef for den russiske oljegiganten Rosneft, og milliardæren Gennadij Timsjenko.

– Det er en separat stat inne i Russland. Og i den staten er det en eneste uerstattelig tsar: Putin, sier Navalnyj.

Hardt til verks

Russisk politi gikk hardt til verks mot demonstranter i Moskva og arresterte over 3.000 mennesker i over 100 byer over hele landet lørdag, ifølge aktivister.

When they start arresting children, that’s when you know a regime has completely lost any remnants of moral authority https://t.co/8VFNv8nRiP — Bill Browder (@Billbrowder) January 23, 2021

Titusenvis av mennesker, mange av dem ungdommer, fulgte Navalnyjs oppfordring i titalls byer en knapp uke etter at han ble pågrepet under hjemkomsten fra Tyskland.

I Moskva strømmet demonstranter til Pusjkin-plassen og sidegatene i sentrum. Tungt bevæpnet opprørspoliti ble møtt med snøballer, men et stort antall demonstranter ble arrestert og banket opp med batonger.

– Kriminelle i uniform

– Kriminelle kledd i uniform beskytter kriminelle ved roret, sier den 71 år gamle pensjonisten Vera Spivakova, som mener «Putin og oligarkene» er redde.

Organisasjonen OVD Info, som overvåker politisk forfølgelse, sier sent lørdag kveld at minst 3.017 mennesker ble arrestert i 111 russiske byer. Minst 900 av dem ble innbrakt i Moskva, 350 i St. Petersburg.

Flere hundre demonstranter ble pågrepet i Moskva Foto: Maxim Shemetov/Reuters/NTB

Senere lørdag samlet flere hundre demonstranter seg utenfor høysikkerhetsfengselet der Navalnyj sitter og ropte «frihet». Flere av dem ble banket opp med batonger og arrestert.

Omfattende nettverk

Navalnyjs tilhengere lot seg tilsynelatende ikke skremme og har oppfordret til nye demonstrasjoner neste helg, ifølge nyhetsbyrået AP.

Navalnyj og hans antikorrupsjonskampanje har bygget opp et omfattende støttenettverk på tross at myndighetene motarbeider dem og de statlige mediene ignorerer dem.

Sammenstøt mellom politi og demonstranter som protesterer mot fengslingen av Aleksej Navalnyj i St. Petersburg lørdag. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/NTB

– Situasjonen blir verre og verre. Det er total lovløshet. Hvis vi forblir tause, vil det pågå for alltid, sier demonstranten Andrej Gorjov i Moskva.

Søreide bekymret

Massearrestasjonene av fredelige demonstranter i Moskva og andre russiske byer gir grunn til bekymring, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– De må slippes fri umiddelbart, og vi forventer at Russland etterlever sine internasjonale forpliktelser til å sikre ytrings- og forsamlingsfrihet, sier Søreide.

EUs utenrikssjef Josep Borrell beklager «massearrestasjoner, uforholdsmessig maktbruk, og kutt av internett og telefonforbindelser».

Kvinner med plakater som forsvarer Aleksej Navalnyj, under en protest i Moskva lørdag. «Frihet for Navalnyj» og «Ikke vær redd, ikke vær taus» står det på plakatene. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/NTB

Kan ha vært 20.000

Politiet i Moskva, som er kjent for å nedtone antall folk i demonstrasjoner, sier at 4.000 møtte opp. Nyhetsbyrået AFP anslår at rundt 20.000 demonstrerte i hovedstaden og ytterligere 10.000 i St. Petersburg.

I så fall er protestene de største i Russland siden 2019, da Navalnyj-tilhengere demonstrerte med krav om frie lokalvalg.

Flere av Navalnyjs medarbeidere ble pågrepet og bøtelagt i forkant av demonstrasjonene.

Mye politi

Over høyttalere på Pusjkin-plassen ble det advart om at demonstrasjonen var ulovlig, og demonstrantene ble bedt om å holde avstand på grunn av koronapandemien.

Sammenstøt mellom politi og demonstranter i Moskva. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/NTB

Reportere forteller om hardt skadde demonstranter som trakk seg tilbake etter å ha støtt sammen med politifolk. Videoer på sosiale medier viser sikkerhetsstyrker som angriper demonstranter med køller.

Russiske myndigheter sier de etterforsker voldsbruk mot politiet.

Flere tusen mennesker demonstrerte også i Jekaterinburg, og i Jakutsk, en havneby helt øst i Sibir der temperaturen var helt nede i 50 kuldegrader, ble 13 mennesker pågrepet.

Det var også demonstrasjoner i Khabarovsk, Vladivostok og Irkutsk.

(NTB/TV 2)