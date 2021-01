Biden-administrasjonen oppfordrer Kina til å skjerpe utslippsmål

På lørdag uttalte president Bidens klimarådgivere at de vil oppfordre Kina til å skjerpe ett av sine utslippsmål, ifølge Reuters.

I et notat sett av nyhetsbyrået på torsdag, kom det frem at Biden nå planlegger å sette i gang andre runde med presidentordre 27. januar.

Fokus på klimapolitikk

Notatet inkluderer blant annet en omnibusordre for å bekjempe klimaendringer innenlands, samt å heve problemet til en prioritet som omfatter nasjonal sikkerhet.

Gina McCarthy, Joe Bidens klimarådgiver. Foto: Alex Edelman / AFP

– Denne uken kommer dere til å se at vi beveger oss fremover med fremtidsvisjonen, sa klimarådgiver i Det hvite hus Gina McCarthy under et virtuelt møte lørdag.

McCarthy, nevnte ikke noe om nøyaktig når klimapolitikken vil kunngjøres.

«Ikke bra nok»

Biden-administrasjonens klimasjef John Kerry uttalte at et nylig klimaløfte fra Kina ikke var «bra nok».

Løftet omfattet at Kina vil bli karbonnøytral innen 2060 – altså 10 år etter tidsrammen som har blitt satt av de fleste andre land.

John Kerry er klimasjef for Biden-administrasjonen. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Kerry jobbet som utenriksminister for Obama, og var med på å få Kina til å stille på FNs klimakonferanse i Paris. Nå sier han at Biden-administrasjonen har igangsatt arbeidet for å legge diplomatisk press på andre land for å jobbe aktivt med klimasaken.

Kina står for det største CO2-utslippet i verden, og USA ligger på en god andreplass.

Klare presidentordre

Onsdag kveld signerte Biden 17 presidentordre, med spesielt fokus på å endre Trumps bestemmelser innen innvandring, klimaendringer og koronapandemien.

I nyere tid har kun to presidenter signert presidentordre på innsettelsesdagen, og de har da kun signert én hver.

Noen av de første presidentordrene knyttet til klima var å slutte USA til Parisavtalen, samt å stanse utbygningen av den omstridte oljerørledningen Keystone XL.

Trump ønsket å produsere og eksportere mest mulig olje, gass og kull under sin presidentperiode. Foto: Luis M. Alvarez / AP

Under sin tid som president tilbaketrakk Trump rundt 100 klimareguleringer. Han etterstrebet en «energidominerende» politikk for å maksimere produksjon og eksport av olje, kull og gass.