Person funnet omkommet i snøskred

En person er funnet omkommet i en leteaksjon etter et skred på Vassfjellet i Trondheim.

Leteaksjonen ble igangsatt klokken 19 lørdag kveld etter at en jeger ikke kom hjem på ettermiddagen som ventet.

Ved 23.30-tiden meldte politiet at en person var funnet i skredet. Vedkommende er bekreftet omkommet av en lege fra luftambulansen.

– Han var alene, men han hadde med seg en hund som ble funnet i forkant. Dette var en indikasjon på hvor han kunne befinne seg, sier operasjonsleder Rune Brandmo til TV 2.

Luftambulansen oppdaget at det var gått to skred i området, og grunnet væromslag er det fare for flere skred i fylket.

– Det er høy skredfare i Trøndelag, sier Brandmo.