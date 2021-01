«Er det én dag vi alle skal finne frem alpeluen og baguettene, så er det nå»

Denne bloggen skulle handle om Norge og Island. Den skulle handle om hvordan Norge fosser frem mot et historisk VM-gull. Om Sander Sagosens kamp om toppscorertittelen i mesterskapet.

Men Norges kamp mot Island blir bare for vorspiel å regne denne dagen. Spenningen utløses ikke før Frankrike og Portugal møtes i siste gruppekamp.

Og om det er en dag vi alle skal finne frem alpeluen og baguettene, så er det nå. For nå handler det om forbrødring med våre franske venner.

I år er det 116 år siden Frankrike sendte sin første ambassadør til Norge. Året etter sendte vi en tilbake. Vi tok hverandres rygg i to verdenskriger. Så mange år med nært vennskap må bety noe når plutselig en av partene er kommet i en knipe.

Forutsetningene er enkle. Vinner Frankrike over Portugal, så er Norge i kvartfinale – uansett resultat mot Island. Dersom Frankrike ikke skulle gjøre jobben sin, så må Portugal vinne med åtte mål for at Norge skal bli med videre mens Frankrike ryker ut. Og da må også Norge vinne over Island.

Og det burde ikke være noe problem. Det handler bare om litt fransk innsats. Og litt samhandling, som har vært fraværende så langt i VM. For dette er den perfekte anledning for Frankrike å stå sammen som et lag. En sjanse til å vise verden at de fortsatt er en verdensstormakt i håndball.

Jeg klarer ikke tro på konspirasjonsteoriene om at Frankrike vil ta lett på kampen siden de er videre selv med seksmålstap (sju avhengig av hvor mange mål det blir i kampen). Går du på banen og tar lett på en kamp, så kan det bli vanskelig å endre innstilling, og plutselig er de åtte bak. Samtidig så tror jeg Frankrike ønsker å vinne gruppen for trolig å slippe å møte Spania. Pluss at de trenger en positiv opplevelse etter flere svake kamper.

Siden Frankrike kom inn i verdenstoppen på begynnelsen av 1990-tallet, så har landslagene fått navn.

«Les Bronzes» - I 1992 fikk Frankrike sitt gjennombrudd. Da slo de Island i bronsefinalen i Barcelona-OL. Året etter fulgte de opp med VM-sølv. Den første generasjonen i verdenstoppen fikk navnet «Les Bronzes» etter den første medaljen.

«Les Barjots» - Tre år etter gjennombruddet ble en ny barriere brutt. På Island ble Kroatia slått i VM-finalen og Frankrike hadde vunnet sin første tittel. Da var det på tide med et nytt navn. Dette ble «Les Barjots» (de gale) som speilet litt den hensynsløse og ville spillestilen deres.

«Les Costauds» - Dette landslaget gikk etter hvert i oppløsning, og en ny generasjon var bygget opp da VM-gull nummer to ble sikret med 28-25 over Sverige etter ekstraomganger i finalen i 2001. «Les Costauds» (de sterke/tøffe) var født. Denne gjengen vant også EM i 2006.

«Les Experts» - I 2008 ble den siste barrieren brutt. Da vant Frankrike for første gang OL. Da hadde de vunnet alt. Men det var bare starten på det som skulle bli en av tidenes mest overlegne landslagsgenerasjoner. To OL-gull, fire VM-gull og to EM-gull på ni år. Da bærer du navnet «Les Experts» med rette.

Men etter VM-gullet på hjemmebane i 2017 ga Claude Onesta seg som trener. Nikola Karabatic, Luc Abalo og Michael Guigou er de eneste igjen av stammen i «Les Experts». Didier Dinart fikk ta over som trener, men feilet i sitt forsøk på å føre arven videre og har nå overlatt roret til Guillaume Gille.

Det går også en rød tråd gjennom de franske generasjonene frem til dagens mannskap. Kentin Mahé og Melvyn Richardson hadde sine fedre (Pascal Mahé og Jackson Richardson) med i «Les Bronzes» og «Les Barjots». Mens trener Guillaume Gille og spillerne Luc Abalo og Michael Guigou var med på «Les Costauds». Abalo og Guigou var med på hele oppturen til «Les Experts» og flere kom til mot slutten.

Den nye generasjonen får nok ikke sitt navn før de har tatt en ny medalje, men dersom de skulle gjøre jobben og slå Portugal, så har jeg et forslag. «Les Secourites» - redningsmennene!

Da skal vi gladelig møte Frankrike på ny i finalen og la dem dra hjem med sølv rundt halsen. Det synes jeg virkelig de fortjener da.

Og det er egentlig litt surrealistisk at Portugal skal være favoritter mot Frankrike. For ser en spiller for spiller, så skal Frankrike være bedre. Men håndball handler ikke bare om enkeltspillere. Det kollektive trumfer alltid individualistene. Og der drar Portugal fordelen av at de fleste av spillerne spiller sammen i Porto til daglig, mens de franske spillerne er spredd for alle vinder.

Men en målvakt som Vincent Gerard går ikke gjennom et helt mesterskap uten en kamp der han stenger kassen. Den kampen kan komme mot Portugal.

Dika Mem og Nedim Remili er to av verdens aller beste høyrebacker, mens Ludovic Fabregas er topp fem over linjespillere på kloden.

Den eneste som har vist seg fra en bedre side i VM enn tidligere i sesongen er Kentin Mahé. Hvis nå de andre stjernene løfter seg sammen med ham, så er jeg optimist på Norges vegne.

Skulle Frankrike gjøre jobben sin og hjelpe Norge til kvartfinale, så lover jeg å stille i Åsane Arena 7. mars med en flaske god fransk rødvin til Luc Abalo når Elverum skal møte FyllingenBergen

Allez Les Bleus! Allez Les Secourites!