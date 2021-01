Sluttspurt hindret pinlig FA-cupexit for Manchester City

Cheltenham - Manchester City (0-0) 1-3

Det så lenge ut til at Manchester City skulle gå på en gigantisk cupsmell borte mot nivå fire-laget Cheltenham.

Ti minutter før slutt ledet vertene 1-0.

Heltemodig av Cheltenham, men det måtte vel gå sånn her.

Men så våknet Citys stjernegalleri. Phil Foden utlignet først, før Gabriel Jesus få minutter senere satte 2-1.

På overtid ble kampen punktert da Ferran Torres ga Manchester-laget 3-1.

Manchester City er dermed klare for 5. runde i FA-cupen. Der venter Swansea.

– Heltemodig av Cheltenham, men det måtte vel gå sånn her. Slike kvelder er det ekstra tungt med tomme tribuner, skriver TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad på sin Twitter-profil.

Gjestene skapte flere store muligheter, men klarte ikke å sette ballen i nettet før klokka bikket 80 minutter.

Det maktet derimot vertene, som kunne juble for 1-0 like før timen var spilt. Målscorer Alfie May var på hugget da ballen, etter et innkast, dalte ned foran City-keeper Ederson – Cheltenham-angriperen viste målteft og tuppet inn scoringen.

Kampen ble spilt på Cheltenhams hjemmebane, Jonny-Rocks Stadium.