Skulle løfte norsk e-sport til nye høyder – nå forlater han Norge etter kun måneder

I oktober i fjor kom den overraskende nyheten om at den norske CS-klubben Apeks hadde klart å sikre seg signaturen til daværende utenlandsproff Joakim «Jkaem» Myrbostad.

26-åringen hadde frem til da herjet i verdenseliten hvor han spilte for den amerikanske klubben 100 Thieves og er av mange regnet som Norges beste spiller.

Men det tok bare to måneder før en svært pengesterk russisk klubb banket på døren med et tilbud han ikke kunne avslå.

– Det kom litt overraskende på meg også, jeg forventet at når jeg først kom hjem så skulle det bli en stund, men så fikk jeg et tilbud som var for fristende å si nei til, forklarer Myrbostad til TV 2.

Tilbudet var å bli gjenforent med sine gamle lagkamerater i 100 Thieves i CS-satsningen til russiske EXTREMUM.

– De er som brødre for meg. Vi har reist verden rundt og vært igjennom tykt og tynt sammen, sier Myrbostad.

Måtte tåle mye kritikk fra gaming-miljøet

Det var store forventninger til at Myrbostad skulle løfte norsk E-sport til et nytt nivå ved hjemkomsten. Derfor måtte han tåle mye kritikk da avgjørelsen om å hoppe på et nytt utenlandsopphold dukket opp.

Ny logo, samme lag. Joakim gjenforenes med gamle lagkamerater i EXTREMUM. Foto: Privat.

Dette er første gang Myrbostad snakker om den kontroversielle avgjørelsen.

EXTREMUM har signert fire av fem spillere fra hans gamle lag. Det betyr at de tar med seg nok verdensranking-poeng til å komme direkte inn i det gode selskap.

Akkurat det var en avgjørende faktor for at russerne klarte å sikre seg signaturen til Myrbostad.

Klubben har også signert indonesiske Hansel "BnTeT" Ferdinand som den femte og siste spilleren.

Hele intervjuet med Joakim kan du i sesongåpningen av Telialigaen, den norske CS-ligaen hvor han egentlig skulle spille med Apeks på brystet. Sendingen ser du på TV 2 Sport 1 og Sumo mandag kl 20:30.

Husk å få med deg finalen i BLAST Global Finals gratis på TV 2 Sumo fra 20.00 søndag.