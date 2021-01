Jansrud: – Har ikke den beste magefølelsen

Se utfor fra Kitzbühel søndag fra klokken 10.00 på TV 2 og Sumo.

Rett før klokken sju lørdag morgen kom meldingen fra rennjuryen i Kitzbühel om at utforrennet var avlyst. Nattens værforandring med snøfall på toppen og regn i bånn, samt meldinger om tåke og dårlig sikt på renntidspunktet, gjorde at avgjørelsen kom tidlig.

– Det er sikkert ulike meninger om vi kunne kjørt i dag eller ikke, men jeg tror det var en fornuftig avgjørelse med tanke på hvilken type utfor det er, sier Kjetil Jansrud til TV 2.

Utfor flyttes til søndag og super-G til mandag

Noen timer etter avlysningsmeldingen kom beskjeden om at lørdagens utfor flyttes til søndag, og at super-G-rennet oppsatt på søndag, flyttes til mandag.

– Jeg syns det er bra at de gjør dette når de i år har muligheten, sier Jansrud.

– Og nå får du jo muligheten til å revansjere fredagen likevel?

Kjetil Jansrud smiler bredt og nikker.

– Ja, det gjør jeg absolutt. Nå skal det gjennomføres også. Litt plagsomt for min del at jeg har hatt litt å slite med alle de dagene vi har vært her. Man har jo kanskje ikke den beste magefølelsen før et renn når man ikke har vært ordentlig rask på trening, men samtidig er jeg såpass erfaren at jeg vet det kan snu fra en dag til den neste. Så jeg er veldig glad for at jeg hvertfall får muligheten til å kjøre en feilfri Kitzbühel-utfor, sier 35-åringen.

Mindre «snill» løype på søndag?

Omtrent samtlige av utforløperne TV 2 har snakket med i Kitzbühel de siste dagene har omtalt årets «Die streif» som mer «snill» enn vanlig. Det har vært tilnærmet vårsnø og ikke det knallharde underlaget med blåis fra start til mål.

Den «snillheten» fra underlaget kan være borte søndag morgen.

– Det blir veldig spennende å se hva som møter oss i løypa i morgen. Det er meldt kuldegrader, og med regn og våt snø i dag så tipper jeg det kommer til å bli en ordentlig kamp i morgen, avslutter Kjetil Jansrud.

Fra skuffet til glad

Henrik Røa stod igjen, sammen med tjuefire andre løpere, på toppen av Hahnenkamm-løypa i går da juryen bestemte at resten ikke fikk kjøre. De hadde fått tretti løpere i ned, etter flere utsettelser på grunn av for mye vind på toppen. Dermed ble sveitsiske Beat Feuz kåret som vinner av rennet.

– Jeg var superklar for å kjøre, selv om vi hadde ventet lenge, forteller Henrik Røa til TV 2 lørdag morgen.

På det tidspunktet var lørdagens utfor avlyst og 25-åringen skuffet over at han heller ikke i dag skulle få kjøre et offisielt utforrenn i Kitzbühel.

Noen timer senere var det en meget glad Henrik Røa TV 2 traff i resepsjonen på Hotel Tiefenbrunner.

– Ja, nå er jeg happy. Det er topp at det blir skjøvet på med utfor søndag og super-G på mandag. Jeg er veldig klar for morgendagen, smiler Henrik Røa.