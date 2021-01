Norsk seier på lagsprinten i kombinert

Jarl Magnus Riiber viste krefter på tampen av langrennsdelen under lagsprinten i kombinert i Lahti. Han spurtslo konkurrentene og sørget for norsk seier.

For etter 14,9 kilometer på ski, ble det et spurtoppgjør mellom Riiber, tyske Vinzenz Geiger og japanske Ryota Yamamoto om seieren. Der var Riiber soleklart best.

Dermed vant han og Jørgen Graabak lagsprinten i kombinert, etter å ha startet 27 sekunder bak Østerrike foran langrennsdelen.

– Det ser ut som en vanskelig oppgave. Vi er litt for langt bak når det er en gruppe på fire foran der, sa Riiber til NRK.

Det var det tydeligvis ikke for den norske duoen. Seieren var også Riibers første i Lahti.

Fabian Riessle og Geiger ble nummer to, mens Akito Watabe og Ryota Yamamoto endte på 3.-plass.

De østerrikske veteranene Berndt Gruber og Mario Seidl, som ledet etter hoppdelen, ble nummer seks. Det var på plassen bak Norge sitt andrelag med Jens Lurås Oftebro og Espen Bjørnstad. De var 13,3 sekunder bak Riiber og Graabak i mål.

(©NTB)